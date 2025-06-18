川普難脫身！「3原因」恐被迫介入以伊衝突　成任內最大考驗

▲ 川普第二任期之初誓言推動和平。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普雖極力避免與伊朗開戰，但美媒分析，在國內外強烈壓力之下，他將難以置身事外。川普傾向以外交與威懾手段處理伊朗問題，但若伊朗挑釁升高，甚至攻擊美軍或引發全球能源危機，再加上共和黨黨內施壓等因素，川普恐怕躲不掉「參戰壓力」，使這場衝突成為他任期內最嚴峻外交考驗。

CNN援引2名知情人士披露，川普周末拒絕以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫，「但有些事不是川普能控制的。」分析指出，他可能被迫介入的原因有三，首先若遭受重創的伊朗政權破釜沉舟，攻擊美軍基地、人員或美國在全球的設施，川普勢必被迫強力反擊，以維持美國威信。

再者，若伊朗轉向攻擊國際航運，中斷紅海或海灣能源運輸，將嚴重衝擊全球經濟，川普很難坐視不管。最後則是共和黨內部壓力逐漸升高，有鷹派主張，以色列難以摧毀伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施，唯有美軍介入才能徹底消除伊朗核威脅，這樣的呼聲可能使川普在維護盟友與維持中東穩定之間左右為難。

川普對參戰態度保守，他清楚此舉危機重重，CNN指出，21世紀初期帶來的教訓是華府的中東戰爭目標與分析「幾乎總是以災難性錯誤收場。」他5月在沙烏地阿拉伯演說中也曾批評干預主義，稱過去的「建國者」只會摧毀國家，強調中東應走向科技與經貿而非戰火。但部分鷹派認為，若要實現這項願景，首先須根除伊朗對核武的野心。

▲ 伊朗最高領袖哈米尼、以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

川普深知介入戰事將加深政治基本盤內部裂痕，多年來致力將共和黨轉型成更加孤立主義的政黨，代表他面臨的政治局勢與小布希入侵伊拉克之前已經不同，若投入另一場中東戰爭，恐怕引發保守派意見領袖不滿，動搖年輕選民與農業州支持者信任。

15日接受《大西洋月刊》訪問時，川普強調自己率先提出「美國優先」，但也對「那些想要和平的人」直言，「若伊朗擁有核武就不可能有和平。所以如果那些人不想對伊朗擁有核武採取任何行動，那就不是和平。」這番言論似乎為可能的軍事行動鋪路，以說服支持者接受參戰是必要之舉。

川普原先以和平作為第二任期外交主軸，力圖解決加薩與烏克蘭戰爭卻事與願違，戰火延燒甚至惡化，如今以伊衝突爆發，更重創他「交易的藝術」外交策略。

川普遭到世界三大強權領袖蔑視，俄羅斯總統普丁無視他結束烏克蘭戰爭的努力，中國國家主席習近平迫使他在貿易戰中妥協，以色列總理納坦雅胡決定挑起美方長年避免的伊朗衝突，使川普在國內與國際間都顯得無力，無法如願主導戰局與和平談判。如今事態發展已讓川普無法維持避戰姿態，伊朗衝突恐怕成為他第二任期的決定性挑戰。