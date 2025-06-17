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網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳！專家揭正確解救法

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞一名女網紅日前與友人聚餐，不料喝水的時候，因朋友一句玩笑話，忍不住爆笑，水竟直接嗆進鼻子裡，導致她無法呼吸。起初周遭友人以為只是單純嗆到，直到她面色不對勁、不停掙扎，一旁男閨蜜才趕緊摳喉嚨催吐，救回她一命。不過，專家指出，正確做法應是繼續用力咳嗽，避免釀成二度傷害。

女網紅babysukiyap回憶，當時她在喝水，聽到朋友講了一句廢話，當場笑出來，「這個時候我還笑得出來，結果我閨蜜又補了一句『妳在笑什麼，有那麼好笑嗎？』我聽了之後覺得更搞笑，笑得更用力，然後那個水就直接嗆進我的鼻子，就開始不對勁了，呼吸不到氣...」

當下她不知所措地站了起來，整個身體很辛苦，感覺快要窒息，整個腦中都在想著「我會不會就死在這裡？我不想死在這裡...」她指出，當時她呼吸不到空氣，也講不出話，隔壁女閨蜜見她狀況不對，才開始緊張，趕緊幫忙拍背，但狀況仍未改善。

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▲▼網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳！專家揭正確解救法。（圖／）

▲男閨蜜情急之下，伸手摳喉嚨救援。（圖／翻攝自影片／babysukiyap授權提供）

女網紅指出，當時男閨蜜見狀，也趕緊上前幫忙，將手指伸進她嘴裡摳喉嚨，試圖幫忙催吐，才讓她嘔出一口氣，慢慢開始舒服一點，又能重新呼吸到空氣，「沒想到這麼可怕的事情發生在我身上。」

不過，真正嗆到時，不建議摳喉嚨催吐，否則可能造成食道或喉嚨的二次傷害，甚至導致食道出血、破裂或吸入性肺炎。正確方式是當事人繼續用力咳嗽，旁人則可使用哈姆立克法來協助。

日本齒科衛生士協會的篠原弓月表示，人們之所以會被噎住或嗆到，是因為食物、飲料或唾液誤入呼吸道，因此人體的防禦機制會自然地讓人發出強烈咳嗽，藉此排出異物。

雖然大家習慣在噎住或嗆到時拍打背部或喝水，但篠原弓月指出，拍打背部其實會干擾咳嗽所產生的氣流，導致氣管內的異物難以被排出，甚至可能讓快要被咳出的異物再次落入更深的氣管中，增加窒息的風險。

此外，喝水可能進一步刺激喉嚨、擾亂呼吸，造成誤嚥的風險，因此人們不應拍打噎住者的背部，或是喝水。

▼大馬女網紅babysukiyap擁有近30萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／babysukiyap）

▲▼網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳！專家揭正確解救法。（圖／翻攝自IG／babysukiyap）

 
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