法醫作證剴剴營養不良「浮現骨骸輪廓」　揭解剖慘況3死因排除嗆奶

▲法務部法醫研究所法醫許倬憲出庭，為剴剴案作證。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理剴剴案，29日上午傳喚法醫師許倬憲作證，他篤定認為剴剴死於低血容性休克，而營養不良與肺炎是次要原因，造成體內缺血、免疫力下降，再加上長時間罰站與全身多處瘀傷，使體內滲透壓失衡，他並明確表示剴剴死因跟所謂溢奶嗆到無關。

許倬憲現任法務部法醫研究所病理組組長，從事法醫工作28年，每年解剖、鑑定逾200件，他負責解剖鑑定剴剴遺體，29日出庭證稱剴剴死因為低血容性休克，體內血液循環不足，顯微鏡下觀察，發現包括取自肺、肝與腎等重要器官切片，血管內幾乎無紅血球而塌陷。

此外，剴剴遺體布滿各種瘀傷，許倬憲說，解剖部分較嚴重外傷區域，排除死後屍體變化的紅斑，看到有些深及皮下組織的體液鬱積，代表微小血管破裂，水跟血漿等成分跑到組織間，更使血管缺血。

▲保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押。（圖／記者黃哲民攝）

相較之下，剴剴頭臉與頭皮多處大面積瘀傷、皮下組織出血，但沒有顱內出血，許認為這些不是致死原因，反而營養不良才是加重因子，他說不吃不喝會瘦，一般人不會因此瘦到看見骨骸輪廓，但剴剴遺體看得見輪廓，浮現肋骨、臀部皮膚出現皺摺，解剖幾乎看不見皮下脂肪，相當嚴重。

許倬憲表示，營養不良會使肝臟製造蛋白質能力下降，凝血功能變差，連帶使免疫蛋白減少、抵抗力下滑，所以剴剴出現肺炎症狀，也是死亡加重因子之一。

檢方試圖釐清剴剴遺體瘀傷是遭綑綁、毆打所致，許倬憲說有些傷是鈍力造成，類似被球棒毆打、傷及深層軟組織，但須靠事證判斷，他解剖目的是找出缺血原因，長時間罰站會造成水腫，但久站因重力緣故，血管內的水分往外跑掉，也會造成低血容性休克。

檢方發問解剖會否發現生前不存在的傷勢，涉案保母劉氏姊妹的辯護律師團，也質疑剴剴死後15小時才解剖，期間屍體變化是否影響判斷，許倬憲肯定表示這種情況，就不是外傷，而是屍斑，憑經驗就能排除，實際切開來觀察，更能確認。

許倬憲排除剴剴體內有毒物反應，雖驗出抗組織胺藥物反應，但跟死因無關，也判斷剴剴沒有橫紋肌溶解症致死證據，更重要的是，他在剴剴肺組織裡僅看見疑似食物的少量異物，但氣管沒阻塞、非致死原因，若看見有阻塞，那就是窒息死亡。

劉氏姊妹在剴剴不治後，曾宣稱原因是溢奶嗆死，許倬憲證詞明確排除這種說法，他並指出剴剴遺體生殖器呈現脫水狀態、有裂傷且形成部分纖維組織。他強調，判斷死因須綜合各項因子，遺體冰存與解凍雖會有差異，他都依當下觀察做紀錄，不會影響解剖結論。