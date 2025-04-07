泰67歲婦「假牙脫落」掉進喉嚨！　卡住氣管窒息身亡

▲泰國一名婦人因假牙卡住喉嚨，窒息身亡。（圖／翻攝自Facebook／LPCM News : ข่าวลำปาง เชียงใหม่，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國北部南邦府一名67歲婦人因在當地一間傳統市場失去意識，被送往醫院搶救。原本旁人以為她是高血壓發作才會昏倒，沒想到在急救過程中，救護人員在她的喉嚨發現一顆掉落的假牙堵住氣管，儘管第一時間企圖取出，但最終仍因搶救不及，宣告不治。

根據Thaiger報導，67歲婦人Moi是該傳統市場的攤販，她3月31日在市場上完廁所後準備返回攤位時，突然失去意識倒地。當時在場的其他攤商和顧客以為她是因高血壓發作導致昏倒，所以緊急使用吸入劑讓她用藥，但是仍然沒能讓她恢復意識。

救援人員到場後隨即將她送醫，並一路施作心肺復甦術搶救。然而在搶救過程中，救護人員進一步檢查後才發現，Moi的喉嚨竟卡著一顆假牙，導致她完全無法呼吸，儘管設法取出異物，她最終仍因搶救不及，宣告不治。

事實上，配戴假牙者應該定期檢查假牙，因為損壞的假牙不但可能造成口腔損傷，也有可能因意外掉落導致窒息。

泰國南部那空是貪瑪叻府2024年9月也曾發生類似事件，一名退休老師因假牙滑入喉嚨差點喪命，所幸醫師及時取出，才成功撿回一條命。