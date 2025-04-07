　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰67歲婦「假牙脫落」掉進喉嚨！　卡住氣管窒息身亡

▲▼泰国老妇误吞假牙 呼吸道堵塞窒息而亡。（圖／翻攝自Facebook／LPCM News : ข่าวลำปาง เชียงใหม่）

▲泰國一名婦人因假牙卡住喉嚨，窒息身亡。（圖／翻攝自Facebook／LPCM News : ข่าวลำปาง เชียงใหม่，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國北部南邦府一名67歲婦人因在當地一間傳統市場失去意識，被送往醫院搶救。原本旁人以為她是高血壓發作才會昏倒，沒想到在急救過程中，救護人員在她的喉嚨發現一顆掉落的假牙堵住氣管，儘管第一時間企圖取出，但最終仍因搶救不及，宣告不治。

根據Thaiger報導，67歲婦人Moi是該傳統市場的攤販，她3月31日在市場上完廁所後準備返回攤位時，突然失去意識倒地。當時在場的其他攤商和顧客以為她是因高血壓發作導致昏倒，所以緊急使用吸入劑讓她用藥，但是仍然沒能讓她恢復意識。

救援人員到場後隨即將她送醫，並一路施作心肺復甦術搶救。然而在搶救過程中，救護人員進一步檢查後才發現，Moi的喉嚨竟卡著一顆假牙，導致她完全無法呼吸，儘管設法取出異物，她最終仍因搶救不及，宣告不治。

事實上，配戴假牙者應該定期檢查假牙，因為損壞的假牙不但可能造成口腔損傷，也有可能因意外掉落導致窒息。

泰國南部那空是貪瑪叻府2024年9月也曾發生類似事件，一名退休老師因假牙滑入喉嚨差點喪命，所幸醫師及時取出，才成功撿回一條命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」
「企鵝無人島」也課關稅10%　美商務部長解釋了
快訊／史上最慘！台股血洗2065點　台積電跌停到底
才當上台灣第2首富　最大受災戶「郭台銘身價蒸發261億」
股災來了「3招自保」　台股這時進場才安全！台積電會跌出價值
喊話投資者「把握2策略」　台股多頭總司令：美國會是最大受害者
拋核彈級關稅！川普悠哉打高爾夫　傳黃仁勳現身俱樂部
已有企業被客戶撤單　蔣萬安憂：接下來恐輪休、無薪假、裁員
快訊／賴清德再發文向川普喊話！　「台灣不採報復性關稅」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

企鵝無人島也課關稅？　美商務部長「點名中國」解釋了

尹錫悅下台！南韓預計6月3日總統大選　明國務會議敲定

泰67歲婦「假牙脫落」掉進喉嚨！　卡住氣管窒息身亡

拋核彈級關稅！川普悠哉打高爾夫　傳黃仁勳現身俱樂部

拍下「史上最多人瀏覽的照片」　攝影師：後悔未要求版稅

川普又放話！　關稅將維持到「貿易逆差」消失為止

廢死在想什麼？國際特赦組織列「6大關鍵理由」強化主張

日本警逮捕「前中國大使館員工」！　詐領525萬新冠補助

寵物犬快被吃掉　女勇猛跳到2公尺巨鱷身上「撬開鱷魚嘴救狗」

跳傘開球爆失誤！　整個人「卡15公尺高空」畫面曝光

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

企鵝無人島也課關稅？　美商務部長「點名中國」解釋了

尹錫悅下台！南韓預計6月3日總統大選　明國務會議敲定

泰67歲婦「假牙脫落」掉進喉嚨！　卡住氣管窒息身亡

拋核彈級關稅！川普悠哉打高爾夫　傳黃仁勳現身俱樂部

拍下「史上最多人瀏覽的照片」　攝影師：後悔未要求版稅

川普又放話！　關稅將維持到「貿易逆差」消失為止

廢死在想什麼？國際特赦組織列「6大關鍵理由」強化主張

日本警逮捕「前中國大使館員工」！　詐領525萬新冠補助

寵物犬快被吃掉　女勇猛跳到2公尺巨鱷身上「撬開鱷魚嘴救狗」

跳傘開球爆失誤！　整個人「卡15公尺高空」畫面曝光

阿金興奮叼玩具求陪玩　沒人理變「苦瓜臉」笑容秒消失

績優義光育幼院詐補助62萬！佛心院長緩刑3年罰31萬　輕判原因曝

「賣房救股」潮來了？　房仲：轉、增貸人數恐增多

LIVE／卓榮泰邀藍綠白黨團三長　朝野會商美國關稅戰

跨海萬里掃墓！移美50載找不到親姊墓　警搜索3甲大墓園找到了

立院初審通過「台鐵資產開發鬆綁」　30年可增1700億元收益還債

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

快訊／超大攬貨業：大陸輸美貨少逾35%、越南少逾30%　全年少逾一成

快訊／史上最慘！台股血洗2065點　台積電殺至848元跌停到底

囂張！花蓮男吸食彩虹菸「臭味彌漫巷弄」　被警盯上下場曝

教你用熱狗+義大利麵做超可愛「長髮熱狗」

國際熱門新聞

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

即／川普：關稅超棒　替美帶來數百億收入

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

美財長：有超過50國聯絡白宮談判

即／日韓股市開盤暴跌　觸發期貨熔斷

這水果是抗癌聖品！預防6癌「發病降20%」

川普關稅維持到「貿易逆差」消失

美國與全球「經濟衰退」機率飆到60%

關稅重挫　哈根達斯1口味危險了

批川普關稅算法！諾貝爾得主：像ChatGPT給的

馬斯克警告：歐洲將上演「大規模屠殺」

女童爬山撿到特殊石頭！　竟是3800年前護身符

更多熱門

相關新聞

46歲男搭機「硬開逃生門」　恐被關30年

46歲男搭機「硬開逃生門」　恐被關30年

亞洲航空5日一架從馬來西亞飛往澳洲的班機，出現一名旅客試圖在飛行途中打開緊急逃生門，甚至還動手攻擊空服人員，所幸隨即遭到制伏，並在飛機降落後於雪梨國際機場被逮捕。由於該名男子涉及2項公共安全罪，最高將面臨30年有期徒刑。

投資人該怎麼做？分析師「讓炸彈飛一會兒」

投資人該怎麼做？分析師「讓炸彈飛一會兒」

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

連假買氣雪上加霜　高雄在地：部分案場「零成交」

連假買氣雪上加霜　高雄在地：部分案場「零成交」

快訊／港恆生指數開盤洩2119點 失守21000點

快訊／港恆生指數開盤洩2119點 失守21000點

關鍵字：

泰國市場假牙窒息東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

謝金河：股市肯定大跌「但老天爺眷顧台灣」

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面