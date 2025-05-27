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幼兒園午睡無人看護！　2歲童一翻身「頭卡床圍」吊掛30分鐘喪命

2歲童幼園午睡翻身「頭卡床圍」吊掛半小時喪命　現場竟無人看護

▲ 男童翻身滾下床時，頭部被床圍卡住。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

塔吉克一間幼兒園驚傳致命意外，一名2歲男童午睡翻身時，頭部意外卡在床鋪護欄中，整個身體懸空吊掛，因長時間窒息最終不幸身亡。監視器畫面顯示，男童卡住後曾不斷揮手拍打、試圖掙扎求援，卻無人前來協助，引發外界質疑園方疏於監護，釀成悲劇。

據當地媒體報導，這起事故發生於18日下午，男童與其他孩童一同在幼兒園午休，當時他睡在雙層床的上鋪，翻身時右腿意外從床圍縫隙穿出，他驚醒後試圖爬回床鋪卻失敗，反而整個人從床縫滑落，頭部卡在床圍中，身體懸空吊掛。

遺憾的是事發時全班都在沉睡，完全沒人發現異狀，教室裡也沒有任何教師或保育人員在場。直到一名女員工發現異常，緊急將男童救下並送醫搶救，但當時他已無生命跡象，最終宣告不治。

目前相關單位已介入調查此案，並對幼童午睡期間無人看護的疏失追查責任。若調查結果屬實，失職人員恐面臨最重5年刑期。影片曝光後也引發當地網友痛批園方疏忽，並呼籲各地幼教機構全面檢視睡床結構安全與看護制度。

目前園方尚未對外回應，但事件已引起社會高度關注。專家也提醒，幼童身體尚未發育完全，任何細小的縫隙、設計不良的床圍，都可能成為致命陷阱。家長與園方應隨時關注兒童使用的家具安全性，避免悲劇重演。

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關鍵字：

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