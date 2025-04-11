女遭逾千斤舊衣山活埋壓死　查無「機械式窒息」將解剖查死因

▲高雄市一名女子被舊衣壓在底下，消防人員進行搶救 。（ETtoday資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市橋頭區田中路一間舊衣回收場9日上午9點傳出意外，超過約2層樓高的舊衣不明原因坍倒，蔡姓女作業員（56歲）當場被堆積的舊衣層層壓住，警消搬開層層舊衣把人救出，但女子當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。檢方初驗後，發現蔡女沒有外傷，尚看不出來死因，沒有明顯的「機械式窒息」，將安排斷層，並擇期進行解剖複驗。

警方表示，9日上午9時10分許在橋頭區田中路一間舊衣回收場，有堆高的舊衣坍倒，一名女作業員當場被堆積的舊衣壓在下面，警方獲報後立即趕赴現場處理。

▲高雄市一名女子被舊衣壓在底下，消防人員進行搶救 。（圖／記者吳世龍攝）

經初步了解，蔡姓員工（56歲）於現場進行舊衣服回收整理作業時，堆置的舊衣服坍塌導致蔡女壓住受困，其中，一捆重約百公斤的舊衣先壓住蔡衣，其他舊衣陸續崩塌，導致蔡女慘被活埋喪命。

檢方初驗後，發現蔡女無外傷，也無明顯「機械式窒息」跡象，確切死因有待進一步解剖確認。檢方指出，機械式窒息是指因機械性暴力作用引起的呼吸障礙所導致的窒息，依據部位不同，機械式窒息可分為、閉塞呼吸道入口所致的窒息、壓迫頸項部所致的窒息、異物堵塞呼吸道所致的窒息、液體吸入呼吸器官所致的窒息、壓迫胸腹部所致的窒息、體位性窒息。