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幼兒發展不能等！新北2場免費早療篩檢　專業評估助成長

▲新北2場免費早療篩檢 專業評估助成長。（圖／新北市社會局提供）

▲早期篩檢會由職能治療師透過遊戲、互動進行評估。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

兒童的健康成長與未來發展是每個家庭的期盼，特別是面對發展遲緩的兒童。根據統計，新北市截至2025年3月止，有1萬5千多名發展遲緩兒，為了就近提供服務，新北市社會局委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，並將於6月14日及7月5日在中和及永和辦理2場兒童發展免費篩檢活動，歡迎關心幼兒健康與發展的家長帶著寶貝參加篩檢。

社會局長李美珍表示，市府推動「新北愛小孩」行動計畫，非常重視幼兒的成長過程，設有兒童健康發展中心，並委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，以提供相關諮詢與資源連結。各區早療資源中心平時亦會辦理各項親職、啟蒙或定點療育服務，相關資訊均可上新北市育兒資訊網早期療育專區查詢。

其中，第5區早療社區資源中心，委託財團法人新北市私立明新兒童發展中心辦理，預定於6月14日及7月5日在中和及永和各辦理1場兒童發展篩檢活動，活動匯聚了社區長期關注幼兒發展的網絡單位，包括早資中心的專業社工及職能治療師公會、玩具銀行、托育人員互助發展協會、居家托育服務中心等。

▲新北2場免費早療篩檢 專業評估助成長。（圖／新北市社會局提供）

▲早期篩檢會由職能治療師透過玩遊戲、運動、指令反應等進行評估。

新北市職能治療師公會理事長呂忠益表示，0-6歲是兒童發展的關鍵，更是黃金治療期，若能及早發現有發展遲緩，便能及早治療，而透過篩檢是唯一的管道，希望大家一起來重視兒童的健康發展。

第5區早資中心社工督導湯乃孋表示，為提升活動的豐富性與吸引力，會將篩檢、遊戲闖關結合公益園遊會一起辦理，並由治療師設計篩檢關卡以進行幼兒發展評估，針對發展狀況提供專業親職諮詢服務。

兩場篩檢活動分別是6月14日上午9時至12時，地點在中和積穗國中明道大樓3樓體育館；7月5日上午9時至12時，地點在永和國父紀念館，歡迎家長帶著幼兒參加。

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