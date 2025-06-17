咖啡「用聞的」就能提神！醫師更多好處：5分鐘就夠了

▲光是聞咖啡的氣味，較能夠提升注意力與記憶力。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

許多人可能會有「咖啡還沒入口，光是聞到香氣就覺得精神一振」的經驗。林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，這種感覺不只是心理作用，實際已有多項研究證實，聞咖啡香不僅能提升注意力與記憶力，還有助於降低壓力與放鬆身心，是一種溫和又有效的日常療癒方式。

研究發現，咖啡香氣能刺激大腦提升專注力與反應速度。一項推理測驗實驗中，處於有咖啡香氣環境的受試者，表現明顯優於無香氣組。另一項隨機對照試驗也顯示，只需短短五分鐘吸入咖啡香氣，就能提升工作記憶與警覺力，而且不會影響血壓或皮質醇濃度，屬於安全的提神方法。

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不只提神，咖啡香對壓力也有舒緩效果。在牙科診間的研究中，病患吸入烘焙咖啡香後，唾液中的壓力指標如α-澱粉酶與皮質醇顯著下降，心跳與血壓也更穩定。這顯示咖啡香有助於身心平衡，即使在緊張環境中，也能發揮安定作用，是簡單有效的減壓小撇步。

▲光是聞咖啡的氣味，較能夠提升注意力與記憶力。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



李柏賢醫師也分享日常應用技巧，像是早上沖煮咖啡時靠近杯緣深吸幾口、隨身攜帶裝有咖啡豆的小瓶子，在情緒低落或工作卡關時打開聞一下，都能幫助穩定情緒、提升專注力。對咖啡因敏感的人來說，只聞不喝，也能避免腸胃不適與心悸。

他強調，有時大家真正需要的不是一杯咖啡，而是一個深呼吸與片刻安定。咖啡香是一種容易取得、效果溫和的療癒方式，能在日常中成為提醒自己「慢下來、再出發」的溫柔訊號。下次感到疲累或焦躁時，不妨讓咖啡香在空間中流轉，為自己喚回清醒與平靜。