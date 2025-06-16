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埔里咖啡達人莊鴻模中風1年復健中　盼全台推廣藝妓咖啡

▲莊鴻模持續接受中榮埔里分院復健科復健治療及復能訓練。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲莊鴻模持續接受中榮埔里分院復健科復健治療及復能訓練。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮的咖啡苗培育專家莊鴻模，多年來致力於推廣藝妓咖啡，深受同行及學生的愛戴，但不幸於去年6月中風、一度完全癱瘓，在台中榮總埔里分院協助治療和復健後，逐漸恢復，並熱切希望能恢復自己熱愛的咖啡事業，繼續傳授他的技術與知識。

中榮埔里分院指出，莊鴻模為埔里咖啡產銷班班長及鴻模莊園的負責人，也是無數咖啡愛好者心中的榜樣，但去年6月卻遭逢命運的沉重考驗：突然左側手腳無力，就醫後被診斷為出血型腦中風，隨後進入急性後期照護(PAC)病房，接受三個月高強度、高頻率的復健治療，從一開始完全癱軟、無法自理，到能夠坐起身、進行基本的移位，並逐漸發展
出更多的肢體動作功能。

▲莊鴻模中風後努力復健，希望能恢復自己熱愛的咖啡事業。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼莊鴻模希望能恢復自己熱愛的咖啡事業，按計劃前往全台進行咖啡幼苗的教學推廣。

▲莊鴻模中風後努力復健，希望能恢復自己熱愛的咖啡事業。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院表示，莊鴻模剛開始情緒難免低落，所幸隨著復健進展逐步擺脫困境，更加積極地投入該院復健科復健治療及復能訓練，並於三個月後順利出院回家，目前已能使用拐杖行走，並在有限度協助下獨立自主完成日常生活功能，更重燃對生活的熱情與希望，希望未來能按計劃前進全台，進行咖啡幼苗的教學推廣。

莊鴻模表示，一路走來從未忘記將藝伎咖啡迷人的花香推廣至全台的初心，而6月19日就是他中風後滿一年的日子，心中百感交集，未來的日子也要調整好心態、迎接不一樣的生活，並由衷感謝埔榮復健團隊的用心和復健師的耐心。

埔榮肯定莊鴻模不僅對台灣咖啡產業抱持熱忱與奉獻，更是勇氣與堅持的象徵，他的努力和毅力激勵著周遭的人，讓每一杯咖啡都充滿生命的力量與故事，期待在不久的將來能看到莊鴻模再次在咖啡園中揮灑汗水，為台灣的咖啡產業添光添彩。

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