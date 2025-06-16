咖啡裡拉出夢想！長榮女中學生通過中階認證　評審讚嘆手穩技佳

▲長榮女中學生參加中階咖啡師術科認證，須在15分鐘內完成11杯專業咖啡，難度極高，學生展示自製拉花作品，圖案細緻獲得評審一致好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

咖啡香中飄出青春韌性！台南市長榮女中餐飲科4名學生勇闖中階咖啡師認證，須在15分鐘內完成11杯專業咖啡，其中4杯還需拉出圖案拉花，全程還有專業評審緊盯操作流程與技術細節，這場高壓挑戰，最終4人全數通過，也為全國技職教育注入一股令人驕傲的實作實力。

本次認證由中華民國國際調酒協會主辦，協會理事長謝美美指出，中階咖啡認證對高中職學生來說門檻不低，需熟悉壓力式咖啡、比利時壺、摩卡壺與越南滴漏等技法，還得在短時間內完成包括Espresso、馬琪雅朵、焦糖、卡布奇諾、拿鐵等11款不同成品，並附上拉花與裝飾，是實打實的實力測驗。由於需要課外長期訓練，全國目前僅三間學校報考，長女此次表現堪稱勇者挑戰。

指導老師蔡宗翰分享，從小夢想當老師的他，因演唱〈星星點燈〉被學生暱稱「星星點燈老師」，如今也真的點亮了學生的未來。學生蘇佩欣、郭竹鸞坦言，原本只是因老師的熱情被感動才報名，沒想到一腳踏入就捲入密集練習與週末陪練的挑戰，終能通過認證，感受「堅持就會有結果」。另一位張馨方則說，原本面試心儀的咖啡店，店家答應她「拿到證照就錄取」，現在終於夢想成真；已取得飲調乙級的蔡維真也表示，未來將申請技優入學，朝國際證照與競賽邁進。