金門生育贈禮計畫　首創「免申請、免等待、現場即領」簡政便民

▲全國首創金門生育贈禮， 免申請、免等待、現場即領。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

為支持在地家庭，金門縣政府今（16）日正式啟動「114年生育贈禮實施計畫」，由縣長陳福海親自於戶政事務所，發送給予符合條件的新生兒家庭，以象徵性儀式共同見證政策啟動的重要時刻。

該計畫自114年6月16日起正式施行。凡新生兒於6月16日(含)以後出生，且於出生60日內在本縣戶政事務所完成出生登記並設籍、新生兒之父或母一方設籍本縣滿6個月以上即符合資格，即可在辦理登記當下，現場直接領取生育贈禮。透過「免申請、免等待、現場即領」的流程設計，展現縣府簡政便民、溫暖貼心的服務精神，讓民眾第一時間即感受到來自縣府的祝福。

今年度的生育贈禮，亦融入金門在地特色，與金門酒廠攜手合作，特別納入最新推出的【金門彌足珍釀】高粱酒作為贈禮品項，象徵每位新生兒的彌足珍貴與未來希望。贈禮依胎數發放：單胞胎1份(箱)、雙胞胎2份(箱)，三胞胎以上，依胞胎數發給。

此外，針對114年1月1日至6月15日出生且符合資格的新生兒家庭，縣府將主動依戶政資料造冊審核，並由物流廠商配送贈禮至新生兒戶籍地址，無需另行申請(審核後配送，預計7月中旬過後開始配送)。

陳福海表示，教育是百年樹人的工作，投資孩子，就是投資金門的未來。縣府積極推動從出生起即展開的扎根零歲政策，並同步導入跨局處整合，厚植幼兒教育、家庭照顧與社會福利資源，期盼讓更多年輕家庭安心在金門生育、成家立業，為金門注入永續發展的活力。

金門縣政府指出，本次生育贈禮實施計畫亦是整體「扎根零歲教育政策」的重要延伸，體現縣府對未來世代的承諾。透過跨局處整合與政策連動，從新生命誕生的那一刻起，即提供多元化的育兒支持，結合婚姻教育、孕產照護、親子教養、幼教資源與社會支持服務，逐步建構友善育兒環境。縣府未來將持續優化相關育兒支持措施，秉持「讓民眾有感」的服務精神，結合各界力量，打造更友善、更溫暖、更幸福的育兒環境，攜手為金門孩子鋪設堅實成長道路，實現「幼有所長、壯有所用、老有所終」的施政願景。