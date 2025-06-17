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貨車拖行小黑狗「熱到喘」挨轟虐狗　動防所出手了

▲狗狗大熱天遭貨車拉行。（圖／翻攝自爆料公社）

▲狗狗大熱天遭貨車拉行。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

有網友今（17日）下午在網路上傳一段影片，引發眾怒。畫面中，一輛行進中的小貨車後方用牽繩拖著一隻小黑狗，狗狗被迫跟著車速奔跑，即使已氣喘吁吁，駕駛仍繼續行駛。影片曝光後，網友紛紛痛批「根本是虐待」、「狗狗的腳掌會磨傷」，彰化動防所據報後將調閱車籍資料，協同警方通知飼主到案說明，並依法開罰、且若未改善可按次處罰。

該隻小黑狗被拉行的畫面在網路瘋傳，網友指出該路段為埔鹽鄉員鹿路附近，小黑狗已經熱得氣喘吁吁，停下紅燈時，小黑已經無力路、低頭向著小貨車不停的張大嘴巴喘氣，一旁機車騎士見狀氣憤攔車勸阻，質疑「天氣這麼熱，狗都快受不了了！」但駕駛未予理會，逕自離去。

該段影片在網路瘋傳，事件持續發酵，引發網友熱議，要求嚴懲不肖飼主，也有民眾懷疑狗狗是從後車斗自行跳下。不過，不管如何，動保團體疾呼，飼主應善盡照顧責任，若需帶寵物外出，應使用適當的運輸工具，如寵物籠或安全帶，避免讓牠們暴露於危險中。同時，民眾若發現類似虐待動物情事，應立即通報動保單位，共同為毛孩的權益把關。

針對影片內容，彰化動保處初步研判，該行為已違反《動物保護法》第5條第2項第7款規定：「不得以汽、機車牽引寵物」。動保處強調，此類行為可能導致寵物受傷、中暑甚至死亡，尤其夏季高溫更增風險。若查證屬實，依同法第30-1條規定，可處3,000元以上1.5萬元以下罰鍰，且若未改善可按次處罰。

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