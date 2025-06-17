埤頭媽出巡驚魂！煙火殘骸車內悶燒　長腿辣妹捧水救援成焦點

記者唐詠絮／彰化報導

埤頭鄉合興宮(炸彈媽)6月15日晚間舉行傳統步巡儀式，信眾熱情參與，沿路施放鞭炮煙火增添氣氛。活動結束後，一名信眾自行清理炮竹殘骸，將回收的紙箱裝入白色休旅車後車廂，準備載離現場，結果後車廂突然冒煙，但車門鎖死，情急之下只好破窗滅火，當時眾人總動員協助，還有熱心的長腿辣妹捧水幫忙，畫面在網路瘋傳，大讚長髮辣妹人美又熱心。

▲信眾贊炮回收，放車內險釀火燒車，信眾及長腿辣妹急捧水滅火。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲信眾贊炮回收，放車內險釀火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事發時間在當天晚間8點多，正當工作人員準備駕車離開時，一輛白色休旅車的車廂內突然冒出陣陣白煙，原來，被搬上車的煙火紙箱中，餘燼並未完全熄滅，在高溫悶熱的環境下復燃，引燃了車內的回收紙箱。

附近民眾見狀立即通報消防單位，車主與周圍民眾先擊破後車窗，此時，一名穿著火辣的長髮辣妹紛紛捧水往車內不斷的潑水撲滅火源，加上埤頭分隊獲報後迅速出動，趕赴現場拉水線射水，短時間內成功撲滅火勢，未造成車輛損毀或人員傷亡。

合興宮主委楊龍河表示，那是信眾的贊炮，並不是廟方施放的，也不是在廟旁冒煙，應該是爆竹施放完畢後，被人回收放回車上，沒注意導致復燃，還好沒人受傷。埤頭消防分隊獲報後迅速趕抵，確認火勢已被民眾初步控制。消防員立即拉水線降溫，並將悶燒的煙火盒移出車外。經查，車體僅輕微受損，幸無人受傷。

▲信眾贊炮回收，放車內險釀火燒車，消防緊急搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）