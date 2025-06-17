粉碎機奪命現狀曝！孝子右腿遭捲入變形身亡　父母搥胸哭紅眼

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮一間飼料廠17日上午發生意外事故，41歲楊姓資深員工進行玉米粉碎機清潔作業時，突然從機內樓梯滑落，右腿瞬間被運轉中的機具夾住變形，同事立即通報消防局，同時急召機械廠商支援，但楊男被救出時已經失去生命徵象，送醫急救仍告不治。

▲彰化北斗鎮某飼料廠員工在清洗機具時遭捲入奪命，圖為楊男右腿卡住之處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗消防分隊抵達時，楊男雖意識清醒，但右腳遭機械絞壓已嚴重出血。現場指揮官林景宏小隊長當機立斷，調派高級救護技術員（EMT-P）攜帶進階急救設備支援。11時34分機械廠商抵達拆解機具，經過47分鐘搶救，12時15分受困者終被救出，因大量失血已無生命徵象。

▲父母親哭紅眼，業者雙膝跪地不斷的祈求能喚回楊男。（圖／記者唐詠絮攝）

救護車鳴笛疾駛送達員林基督教醫院途中，急救人員持續實施CPR。12時32分到院後，醫護團隊接力輸血搶救，等候在醫院急診室外，楊父不斷哭喊「兒子你要撐住」，楊母癱坐在急診室搥胸哭喚「我的心肝囝仔」，業者跪地合十祈求奇蹟。

員基醫院急診室醫師表示表示，楊男到院前已無生命跡象，其下肢開放性骨折，且嚴重變形，經緊急搶救、輸血，下午13時53分因傷重宣告不治。

▲楊男被救出，緊急送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

據悉，楊男侍奉父母至孝，是家中的獨子，在飼料工廠工作10多年，至今仍未婚，如今發生噩耗，父母親哭紅了眼，再也喚不回愛子回到身邊。業者及同事表示，這位服務13年的老員工，對每個操作步驟理應瞭若指掌，卻在例行工作中遭遇致命意外，如今傳來惡耗，讓大家相當難過。

彰化縣政府表示，已於第一時間通知勞動部職業安全衛生署中區職安中心介入調查，縣府職災專業服務人員隨即予以關懷並提供相關權益諮詢服務，後續將協助家屬申請災保相關給付、職災補賠償並連結相關資源，提供適切的協助。同時呼籲各事業單位雇主及勞工務必注意職場安全，加強檢視安全防護設備及措施，並應謹慎施作，以避免職業災害憾事發生。