新疆「中國版51區」驚現翼展52米巨型無人機　設計媲美B-21戰略轟炸機

軍武中心／台北報導

美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）近日報導，透過衛星照片後發現，位於新疆馬蘭空軍基地的機庫區滑行道上，赫然出現一架翼展約52米的全翼隱身巨型無人機，初步估計大小可能與美軍 B-21 戰略轟炸機、RQ-180 隱形無人偵察機相當。

馬蘭空軍基地位於中國新疆維吾爾自治區，毗鄰著名的羅布泊核試驗場，是解放軍進行高端航空技術研發的秘密基地，被外界稱為中國版「51區」。該基地曾多次被指與人工智能無人機、隱形飛行器等尖端技術的測試有關。此次新型飛翼飛行器的亮相，再次彰顯了中國在航空科技領域的快速進展。

根據分析，這架飛行器可能是中國最新型的高空長航時（HALE）隱形無人機，翼展長度驚人，甚至超越美軍現役的多款隱形飛行器。這一消息不僅在軍事愛好者間掀起熱議，也引發了對中國軍事跨越的討論。

▲B-21突襲者戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導指出，這張照片由私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）於今年5月拍攝，顯示馬蘭基地滑行道上出現一架翼展約52米的飛翼飛行器，機身長度估計約13至14米。

報導指出，該機尾部似乎配備了小型垂直尾翼，且可能具備伸縮功能。由照片判斷，飛機的背部拱起，推測是引擎進氣口與外殼結構的一部分。

根據分析，這款飛翼飛行器採用高高度飛翼構型，翼尖部分似乎以一定角度被裁切，類似於B-21和B-2，至於翼展角度看起來似乎小於B-2或B-21轟炸機，顯示其設計著重於高空飛行的持久性，與 2021 年曾在菲律賓上空被目擊的飛機，有著高度的相似性。

報導推論，這架罕見的飛機，具備長航時和高隱身性能。其小後掠角梯形翼設計，相較於B-2、B-21，會更適合高空飛行，最大飛行高度預估可達20公里以上。

▲美軍B-21隱形轟炸機「襲擊者」（Raider）。（圖／CFP）

報導指出，值得注意的是，該飛行器的隱身能力對於地面長波雷達和部分預警機（如美軍E-2系列）有明顯優勢。其高高度飛行特性使其能夠避開大部分地對空和空對空導彈的威脅。

此外，飛翼的巨大翼面面積也為偵察設備的搭載提供更多可能，例如大型光學/紅外偵察艙、干涉合成孔徑雷達以及電波監聽天線等，能夠讓該機進行遠距離偵察，一旦真的服役，有可能成為解放軍首款真正意義上的戰略偵察機，並在太平洋地區的海空戰場上發揮重要作用，甚至可能與轟-20隱形轟炸機協同作戰，對美軍目標構成戰略威脅。

此消息一經披露，便引起了國際軍事界的熱烈討論，認為這款新型隱形無人機的出現，可能標誌著中國在高空隱形技術領域的重大突破，甚至是「刻意」讓國外衛星拍到，達到威嚇的目的。