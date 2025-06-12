40次電療、化療！嘉義罕病國小女童缺席畢典　校長親頒證書

▲左起縣府教育處長李美華、謝同學、和興國小校長周濟仁。（圖／和興國小提供）



記者白珈陽、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉和興國小應屆畢業生謝同學，被診斷罹患罕見疾病尤文氏腫瘤，校方協助找到凱基基金會幫助家中經濟困難的謝同學就醫，經過31次電療、9次化療，今天（12日）排定要住院進行自體幹細胞移植。今天也剛好是和興國小畢業典禮，但謝同學無法參加，縣府教育局及校方昨天頒發畢業證書，稱讚謝是生命小鬥士，幫她加油打氣，康復後回來再求學。

和興國小校長周濟仁表示，謝同學去年5月份因腳痛就醫，當時醫師診治為生長痛，但後來持續疼痛，照射X光發現骨盆腔有陰影，馬上轉診台大醫院。經一系列檢查，證實罹患尤文氏腫瘤。

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不過謝同學家境並非優渥，周濟仁與前任校長王姿勻協助謝家，找到凱基基金會允諾資助。周濟仁說，謝同學歷經31次電療及9次化療，忍受非常多療程上的痛苦，期間受到許多貴人照顧，今天起要入院做自體幹細胞移植，預計住院至18日，今天剛好辦理畢業典禮，但謝無法參加，她好想拿這張畢業證書。

周濟仁與縣府教育局處長李美華討論後，昨天由李美華親自頒發畢業證書給謝同學。李美華說，謝是生命的小鬥士，給她加油打氣，希望她能夠康復回來再就學，好好回復正常生活。

謝同學表示，生命中遇到了這麼多貴人，會好好為自己的人生加油，未來如果有機會，也會盡其所能幫助需要幫助的人。