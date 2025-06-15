快訊／番路鄉農會肥料倉庫火警！白色濃煙竄天　警消急灌救

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣番路鄉農會一處舊肥料倉庫，今(15)日下午發生火警，所幸現場無人員受困、受傷，目前火勢已受控制，詳細起火原因與財損仍待火調科進一步釐清。

▲ 嘉義縣番路鄉農會一處舊倉庫，今日發生火警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局於今日下午13時44分接獲民眾通報，指番路鄉農會舊場域的肥料倉庫發生火警，隨即派遣人員趕赴現場搶救。抵達後，發現倉庫冒出滾滾白色濃煙，所幸今日並無人員留守，未造成人員受困、傷亡。火勢已於稍早獲得控制，目前僅剩部分區域仍有悶燒與煙霧，相關單位將持續監控現場狀況。

據了解，該棟肥料倉庫建於民國70年，歷經多年使用與修繕，現已不堪使用。為因應當地農業發展與倉儲需求，番路鄉農會已自2024年起即積極規劃設施更新，已完成兩筆土地取得並完成特定農業設施用地變更程序，未來將於此基地規劃興建「農產品食品加工廠」，擁有更充足的儲藏空間。

農會強調，此次火警突顯現有倉儲設施老舊所帶來的風險，也再次印證新建廠房的迫切性與必要性。未來新廠房將依循農業部政策，導入更現代化與標準化的設施設計，不僅提升農產品處理效率與安全，更可全面優化倉儲與生產環境，為番路鄉農業發展打下長遠基礎。