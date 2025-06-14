　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友噁喊「想性侵妳妹」女竟偷拍7歲妹洗澡　下場曝光

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台3線310K處(嘉義縣中埔鄉)路段搶修完畢，開放通行。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名女子聽到男友說想性侵她7歲的妹妹，竟拍攝妹妹洗澡等影、照片，傳給男友觀看。全案經新北地院審理，法官認為女子雖為中度智能障礙，但應知不可拍攝兒童性影像，不過審酌她無前科、犯後坦承犯行，依她犯2個拍攝兒童為性影像罪，合併執行2年徒刑，緩刑2年，並需提供100小時之義務勞務、接受法治教育課程2場次。可上訴。

判決指出，這名男子看上女友年僅7歲的妹妹，竟對女友說「想要X你妹」，姊姊於是按照男友要求，在2022年11月9日前某日下午，拍攝妹妹在浴室洗澡的影片，又拍攝妹妹洗澡照片4張，及在房間內裸露下體的照片1張，通通傳給男友觀看。

全案經新北地院審理，姊姊的律師表示，姊姊因中度智能障礙，無法拒絕男友的要求，才犯下本案，有情堪憫恕之處，希望能用刑法第59條替姊姊減刑。

法官認為，姊姊明知道男友想要性侵妹妹，還按照他的要求拍攝影像並傳給他觀看，導致男友更想性侵妹妹，增加妹妹遭性侵害的風險，且犯後也沒有取得妹妹的原諒，因此客觀上姊姊的行為沒有引起同情到足可憫恕的情形，無法減刑。

法官指出，姊姊雖為中度智能障礙者，也應知道不可以拍攝並傳送兒童的性影像，更不用說被害人是她的親妹，不過審酌姊姊因一時失慮犯下本案，已坦承罪行，也沒有前科，依犯2個拍攝兒童為性影像罪，合併執行2年徒刑，並給予緩刑2年，另需提供100小時之義務勞務。接受法治教育課程2場次。男友部分則另案審理中。

★ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林書豪奪TPBL年度MVP！　首位NBA資歷球員
快訊／熱飆36.5度　5縣市高溫警示
日本最高齡AV女優90歲！　守寡花光遺產出道
陳奕訂婚五分埔千金！文華東方文定　拋震撼彈「年底當爸」
都是11A！印航唯一生還者　泰歌手驚：座位和我當年一樣
印航墜毀「溫度飆1000℃」　盤點4可能失事原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三峽4死車禍女童今告別式　「人生畢業典禮」家屬手寫信訴思念

男友噁喊「想性侵妳妹」女竟偷拍7歲妹洗澡　下場曝光

海軍阿兵哥凍未條！電影館硬上小女友　認錯賠償換緩刑

男訪友路不熟又分心！擦撞多元計程車　烏龜翻躺路中畫面曝

快訊／東勢大橋驚傳墜河！女子跌落大甲溪　警消全面搜尋中

逢甲大學榕樹倒塌！碩一男遭壓重傷亡　檢警相驗遺體死因曝光

薦骨壓迫性潰瘍第四期！林明佐交保後病情惡化進急診　院方回應了

酒店幹部身上有煙彈「酒客抵酒錢」　警員向上查4層追毒梟

快訊／山區持續降雨！台3線310K邊坡坍方搶修　下午恢復通行

逢甲碩士被樹壓死！檢警驗屍查真相　下周會同「樹醫師」現場勘驗

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

三峽4死車禍女童今告別式　「人生畢業典禮」家屬手寫信訴思念

男友噁喊「想性侵妳妹」女竟偷拍7歲妹洗澡　下場曝光

海軍阿兵哥凍未條！電影館硬上小女友　認錯賠償換緩刑

男訪友路不熟又分心！擦撞多元計程車　烏龜翻躺路中畫面曝

快訊／東勢大橋驚傳墜河！女子跌落大甲溪　警消全面搜尋中

逢甲大學榕樹倒塌！碩一男遭壓重傷亡　檢警相驗遺體死因曝光

薦骨壓迫性潰瘍第四期！林明佐交保後病情惡化進急診　院方回應了

酒店幹部身上有煙彈「酒客抵酒錢」　警員向上查4層追毒梟

快訊／山區持續降雨！台3線310K邊坡坍方搶修　下午恢復通行

逢甲碩士被樹壓死！檢警驗屍查真相　下周會同「樹醫師」現場勘驗

理想混蛋、頑童MJ116人氣太夯！　小巨蛋加場開唱全秒殺

三峽4死車禍女童今告別式　「人生畢業典禮」家屬手寫信訴思念

林書豪加冕TPBL年度MVP　成首位奪獎NBA資歷球員

八點檔女星逛菜市場「穿這樣也太怪」！攤販1句話…她：台灣人好有愛

伊朗攻擊「以軍總部」所在地！　飛彈擊中影片曝光

貿易戰火暫歇　中國放行逾百美國豬肉、家禽工廠

百歲翁主動脈剝離險！北醫附醫創「最年長」手術救回

提升生活品質家電？　過來人點名「救婚姻3機」1機必買

曼谷「Buffet船」夜遊湄南河！酒水海鮮無限供應　河上欣賞鄭王廟

快訊／熱飆36.5度　5縣市「高溫警示」

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

社會熱門新聞

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

逢甲大學碩一生遭校內路樹奪命！家屬崩潰掩面痛哭

快訊／林明佐「保外就醫不到8小時」　病情惡化進急診

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

竹聯大哥毒趴嗨過頭慘死　5悍徒也遭團滅

台中一中學生上廁所被鎖爬牆脫困　摔落2樓

快訊／逢甲榕樹倒下壓死碩一生！現場鮮花悼念

基隆安樂某社區驚傳墜樓　男19F掉落躺中庭慘死

「天堂M」機率不實！公平會開罰遊戲橘子200萬確定

逢甲碩一男遭樹重壓亡　檢警相驗死因曝光

更多熱門

相關新聞

即／ 台3線310K邊坡坍方搶修！今恢復通行

即／ 台3線310K邊坡坍方搶修！今恢復通行

台3線310K處(嘉義縣中埔鄉)路段，昨(13)日發生邊坡坍方交通阻斷，經公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段調派機具及人員搶修，已於今(14)日13時恢復通行。

即／荖濃溪暴漲！河床便道遭沖毀100m

即／荖濃溪暴漲！河床便道遭沖毀100m

中橫豁然亭路段坍方搶通　恢復原有管制

中橫豁然亭路段坍方搶通　恢復原有管制

陳世凱大讚史哲具交通歷練　國民黨團轟：派系分贓政治酬庸

陳世凱大讚史哲具交通歷練　國民黨團轟：派系分贓政治酬庸

病患家屬門禁時間趕到辦轉院　控遭主任恐嚇爆口角

病患家屬門禁時間趕到辦轉院　控遭主任恐嚇爆口角

關鍵字：

台3線坍方搶修嘉義交通

讀者迴響

熱門新聞

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

以色列宣布「關閉全球使館」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面