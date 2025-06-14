男友噁喊「想性侵妳妹」女竟偷拍7歲妹洗澡　下場曝光

▲台3線310K處(嘉義縣中埔鄉)路段搶修完畢，開放通行。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名女子聽到男友說想性侵她7歲的妹妹，竟拍攝妹妹洗澡等影、照片，傳給男友觀看。全案經新北地院審理，法官認為女子雖為中度智能障礙，但應知不可拍攝兒童性影像，不過審酌她無前科、犯後坦承犯行，依她犯2個拍攝兒童為性影像罪，合併執行2年徒刑，緩刑2年，並需提供100小時之義務勞務、接受法治教育課程2場次。可上訴。

判決指出，這名男子看上女友年僅7歲的妹妹，竟對女友說「想要X你妹」，姊姊於是按照男友要求，在2022年11月9日前某日下午，拍攝妹妹在浴室洗澡的影片，又拍攝妹妹洗澡照片4張，及在房間內裸露下體的照片1張，通通傳給男友觀看。

全案經新北地院審理，姊姊的律師表示，姊姊因中度智能障礙，無法拒絕男友的要求，才犯下本案，有情堪憫恕之處，希望能用刑法第59條替姊姊減刑。

法官認為，姊姊明知道男友想要性侵妹妹，還按照他的要求拍攝影像並傳給他觀看，導致男友更想性侵妹妹，增加妹妹遭性侵害的風險，且犯後也沒有取得妹妹的原諒，因此客觀上姊姊的行為沒有引起同情到足可憫恕的情形，無法減刑。

法官指出，姊姊雖為中度智能障礙者，也應知道不可以拍攝並傳送兒童的性影像，更不用說被害人是她的親妹，不過審酌姊姊因一時失慮犯下本案，已坦承罪行，也沒有前科，依犯2個拍攝兒童為性影像罪，合併執行2年徒刑，並給予緩刑2年，另需提供100小時之義務勞務。接受法治教育課程2場次。男友部分則另案審理中。

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