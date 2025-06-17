被爆洩政府檔案給國台辦！　鄭正鈐駁斥：如有證據歡迎來告

▲國民黨立委鄭正鈐遭爆傳政府檔案給國台辦。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委鄭正鈐遭新竹雙罷發言人林志潔爆料，鄭在競選立委期間，曾傳送政府檔案給國台辦，還涉嫌浮報助理薪資，未依規定投保勞健保，且有中資介入選舉，她將盡速告發。對此，鄭正鈐表示，從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。

林志潔召開「親中賣台慣老闆 鄭正鈐出來說清楚」記者會，揭露鄭正鈐涉嫌重大違法行為，包括「中國資金介入選舉」、「洩漏政府資訊和立院資料給國台辦」、「浮報助理薪資侵占選舉經費和政治獻金」，以及「漠視員工權利，未依規定投保」。

會中也播放吹哨者的變聲音檔，吹哨者說，自己在鄭正鈐那大約1年左右時間，做為助理，常幫他回訊息。從鄭手機看到，他微信很多對話，競選物資都來自中國贊助，包括面紙、濕紙巾等。此外，「他還會把一些政府相關的檔案傳給國台辦的人，這是我親眼看到的」，中國方面應該是有支持他競選經費。

針對今日民進黨團記者會中的相關指控，鄭正鈐明確回應，「如有證據，歡迎來告」，鄭正鈐強調，從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。

鄭正鈐進一步表示，不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告。而辦公室針對接二連三不實的指控，也將進行法律追訴，絕不寬貸。