傳政府資訊給國台辦！林志潔踢爆鄭正鈐　吹哨者音檔曝：我傳的

▲新竹雙罷發言人林志潔接獲吹哨者爆料，國民黨立委鄭正鈐涉嫌在競選立委期間傳送政府檔案給國台辦。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）

記者詹詠淇／台北報導

新竹雙罷發言人林志潔今（17日）爆料，國民黨立委鄭正鈐在競選立委期間，曾傳送政府檔案給國台辦，還涉嫌浮報助理薪資，未依規定投保勞健保，且有中資介入選舉，她將盡速告發。

民進黨團書記長陳培瑜、新竹雙罷領銜人戴振博、新竹雙罷發言人林志潔今（17日）上午共同召開「親中賣台慣老闆 鄭正鈐出來說清楚」記者會，揭露國民黨立委鄭正鈐涉嫌重大違法行為，包括「中國資金介入選舉」、「洩漏政府資訊和立院資料給國台辦」、「浮報助理薪資侵占選舉經費和政治獻金」，以及「漠視員工權利，未依規定投保」。

會中也播放吹哨者的變聲音檔，吹哨者說，自己在鄭正鈐那大約1年左右時間，做為助理，常幫他回訊息。從鄭手機看到，他微信很多對話，競選物資都來自中國贊助，包括面紙、濕紙巾等。此外，「他還會把一些政府相關的檔案傳給國台辦的人，這是我親眼看到的」，中國方面應該是有支持他競選經費。

吹哨者還說，選舉期間大家都是領約2.8萬的最低基本薪資，但在選舉快結束時，鄭正鈐叫大家簽名，說要做帳，申報政治獻金，最後發現查到居然把每個人每個月幾乎都報到5萬塊，差額高達2萬之多，甚至鄭正鈐也沒幫大家保勞健保。

林志潔指出，根據揭弊者陳述，鄭正鈐在競選期間就已開始傳送包括政府和立院檔案給對方。為什麼揭弊者會知道？因為鄭正鈐有非常多手機和號碼，忙不過來時，會請助理直接用他本人手機去傳輸這些資料，「這位檢舉者本身是親自操作過，把檔案傳到對岸國台辦」。

林志潔說，後續會盡快告發，也會和揭弊者一起處理，把所見所聞告訴檢方。

陳培瑜補充，在立院裡，每個立委辦公室都會收到蓋著「密件」的紙本文件，通常她的辦公室收到後，第一時間會放在她個人桌上，等她回辦公室親自拆，再決定密件是否跟她所屬委員會或辦公室所關心的議題有關。若無關係就會收好或立刻處理掉，這是第一線個人操守問題。

陳培瑜質疑，鄭正鈐手上的檔案難道是刻意拍照、掃描轉成數位檔，再傳給國台辦？這不是立委該做的事，拜託鄭正鈐出來說明，到底在這段時間寄送多少檔案？不管是不是密件，你用什麼方法傳給國台辦？你在替國台辦打聽什麼訊息？這都令人非常擔心。