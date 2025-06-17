黃國昌質詢播「示範音檔」　綠委：為全台示範最惡質立委、黨主席

▲民進黨團書記長陳培瑜（中）批評，黃國昌為全台人民示範最惡質的立委、黨主席。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌昨日質詢法務部長鄭銘謙時，針對「檢討惡檢」部分，公開播放一段「偵訊音檔」，事後才說是「示範帶」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（17日）批評，這個示範帶剛好就是示範民眾黨對法律操弄、操論輿論，「他們在示範的是這種惡劣行為」，為全台示範最惡質的立委、黨主席。

黃國昌昨日在司法法制委員會質詢鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？台北市議員苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻。不過，黃國昌今早受訪時反批，若苗看完質詢，怎麼還會問這麼愚蠢的問題？唯一解釋就是苗沒當過執業律師。

▲黃國昌質詢法務部長鄭銘謙。（資料照／翻攝立法院頻道）

對此，陳培瑜今日在黨團記者會上表示，這個示範帶剛好就是示範民眾黨對法律操弄、操論輿論，發現他刻意帶風向，甚至可能要讓所有台灣人以為，所有偵訊現場、犯罪者自白都是這種方式恐嚇出來的。

「他們在示範的是這種惡劣行為」，陳培瑜指出，如果黃國昌要再堅持那是示範帶，不管是請人按照你所寫的腳本演出，還是請AI產出，她都認為黃國昌在為全台人民示範最惡質的立委、黨主席的做法。

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔也直言，好的示範不應該拿偵查中個案。柯文哲案子現在正在偵查中，有相關證人、潛逃在外者，雖然他（黃國昌）說是用AI資訊，但本質是什麼也不曉得，這是非常不好的示範。

林志潔認為，這樣的偵訊行為是不是一個適合的偵訊行為，實在應該要列入《立法委員行為法》加以規範，個人認為這並不是適合的偵訊行為，同時可能誤導其他共犯，如果你用這種方式勾串共犯、證人，是不是公開示意跟授權？非常不適當。