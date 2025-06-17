OpenAI贏得2億美元國防合約　與五角大廈首個合作項目

▲OpenAI共同創始人兼執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國國防部16日指出，ChatGPT開發商OpenAI已獲得1份價值2億美元的合約，將為美國五角大廈提供人工智慧工具。這份為期1年的合約，據悉是美國國防部網站上首次列出的OpenAI合作項目，數月前OpenAI才宣布將與國防科技新創「安杜里爾工業公司」（Anduril Industries, Inc.）合作部署先進AI系統，以用於「國家安全任務。」

綜合路透社、CNBC的報導，美國國防部說明：「在此合約下，執行方將開發前沿AI原型能力，以應對作戰與企業領域的關鍵國家安全挑戰。」主要工作將在華盛頓特區及馬里蘭州、維吉尼亞州周邊地區進行，預計於2026年7月完成。合約具體對象是OpenAI旗下的「OpenAI Public Sector LLC」。

OpenAI上週宣布，截至6月，其年化營收已飆升至100億美元，顯示在AI應用蓬勃發展下有望達成全年目標。該公司3月時表示將由軟銀集團（SoftBank Group）領投新一輪高達400億美元的融資，估值達3000億美元。截至3月底，OpenAI每週活躍用戶達5億人。

OpenAI共同創始人兼執行長奧特曼（Sam Altman）也曾在4月范德比爾特大學（Vanderbilt University）的活動中，與董事會成員、前國家安全局（NSA）局長仲宗根（Paul Nakasone）對談時表示：「我們感到自豪，且真心希望參與國家安全領域的工作。」

這份2億美元上限的合約屬於OpenAI新計劃「政府專案」（OpenAI for Government）的首個合作項目，該計劃包含現有的ChatGPT Gov產品，將為美國政府機構提供國家安全領域的定制AI模型、支援服務和產品路線圖資訊。OpenAI強調：「所有應用案例都必須符合OpenAI的使用政策和準則。」

公司聲明指出：「這份合約將運用OpenAI業界領先的專業知識，協助國防部識別並原型化前沿AI如何變革其行政運作，從改善軍人及其家屬的醫療保健獲取，到簡化計劃與採購數據審查流程，再到支持主動網路防禦。」

與此同時，OpenAI正在美國建設額外的運算能力。1月時，奧特曼曾與美國總統川普（Donald Trump）共同現身白宮，宣布攜手軟銀、甲骨文和投資公司MGX，合資創立「星際之門計劃」（Stargate project），並預期到2029年，在美國的人工智慧基礎設施上投資高達5000億美元。

4月時，白宮行政管理預算局（Office of Management and Budget）發布新指導方針，要求聯邦機構確保政府和「公眾能從競爭性的美國AI市場中受益」，但國家安全與國防系統獲得豁免。同月，為OpenAI提供雲端基礎設施的微軟（Microsoft）表示，美國國防資訊系統局（Defense Information Systems Agency）已批准將Azure OpenAI服務用於機密資訊處理。

在國防AI領域的競爭方面，安杜里爾工業公司於12月獲得1億美元國防合約；而OpenAI的競爭對手Anthropic PBC則宣布將與帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.）和亞馬遜（Amazon）合作，向美國國防與情報機構提供其AI模型。

延伸閱讀

▸ 交往1年「約會全買單」被女友嗆小氣 55K男心碎提分手：快被榨乾

▸ 丹丹漢堡粉專被盜 網友看「超級小偷」影片笑：自我介紹

▸ 原始連結