中哈元首會談  習近平：全方位安全合作維護兩國和平安寧

▲哈薩克斯坦總統托卡耶夫同大陸國家主席習近平在阿斯塔納總統府舉行會談 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平當地時間16日下午與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行會談。習近平表示，中哈都處在各自發展振興的關鍵階段，兩國要齊心協力推進全方位合作，尤其面對變亂交織的國際形勢，雙方要維護開發中國家共同利益。

習近平指出，中哈關係歷經國際風雲變幻的考驗，始終保持高水平運行，這得益於山水相連的地緣優勢和世代友好的歷史傳承，也是兩國共謀發展的必然選擇。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中哈關系，願同哈方一道，堅定不移鞏固中哈友好，以中哈關係的穩定性和正能量為地區乃至世界和平和發展作出更多貢獻。

▲ 中哈元首會談，這也是習近平第七次出訪哈薩克 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

習近平強調，中哈都處在各自發展振興的關鍵階段，兩國要齊心協力推進全方位合作。中哈要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持，「在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾，在發展振興中做彼此有益的助力」；雙方要齊心協力推進全方位合作，以高質量共建「一帶一路」促進兩國合作提質升級，鞏固貿易、投資、能源等傳統合作優勢，推進跨境鐵路項目建設和口岸基礎設施改造，提升互聯互通水平，拓展高新技術合作，推動綠色可持續發展。全方位安全合作維護兩國和平安寧，擴大執法安全和防務交流，共同打擊「三股勢力」，深化應急管理和防災減災合作。多元化人文交流夯實中哈友好根基，辦好哈薩克「中國旅游年」，鼓勵青年、媒體、智庫、地方加強交流。

習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明維護廣大發展中國家共同利益。

習近平表示，中方高度評價哈薩克為第二屆中國—中亞峰會所做大量籌備工作，相信這次會議將書寫中國同中亞合作新篇章。同時，作為上海合作組織輪值主席國，中國願同各成員國一道，以今年天津峰會為契機，做實做強上海合作組織，展現新發展、新突破、新氣象。

托卡耶夫表示，托卡耶夫表示，哈中有着加強合作的強烈政治意願，在主權、安全等涉及彼此核心利益問題上始終相互支持，不受國際局勢變化影響；兩國要高質量共建「一帶一路」，拓展貿易、投資、工業、農業、能源、交通等領域合作，密切文化、教育、體育、旅遊等領域人文交流。

會談后，兩國元首共同見証雙方交換10多份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅游、媒體等領域。蔡奇、王毅等參加上述活動。

▼哈薩克空軍戰機升空護航 。（圖／翻攝 央視）