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央視新披露「福建艦」海試進度　陸學者：電磁彈射技術比美先進

▲▼ 三航母時代即將到來！央視披露福建艦最新消息 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲ 三航母時代即將到來！央視披露「福建艦」海試最新消息 。（圖／翻攝 央視《軍情時間到》）

記者任以芳／綜合報導

大陸正式進入三航母時代，《央視》新聞《軍情時間到》節目介紹，強調福建艦的海試工作正按計劃穩步推進，大陸軍事專家魏東旭也引述權威人士稱，「我們的電磁彈射技術可能要比美國的還先進。」

福建艦是大陸完全自主設計建造的「首艘」彈射型航空母艦。採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬余噸，也是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航空母艦，備受注目。

隨著福建艦海試工作的穩步推進，大陸正式邁入三航母時代，從遼寧艦的引進改造，到山東艦的自主建造，再到福建艦的全面創新，外界也見證這十多年大陸航母的發展歷程，以及海軍力量的崛起。

《央視》新聞《軍情時間到》節目最新披露，大陸第三艘航母「福建艦」的海試工作正按計劃有序進行。福建艦作為中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，自2022年6月17日下水以來，已經歷了多項關鍵試驗。2022年9月23日，福建艦正按計劃開展系泊試驗。

報導介紹，特別是在2024年5月1日，福建艦成功完成了為期8天的第一次海試，動力、電力等系統設備測試均達到預期目標，為後續的海試工作奠定了堅實基礎。目前，福建艦的海試工作正按計劃穩步推進。

大陸軍事評論員魏東旭向《央視》表示，大陸航母技術從滑躍航母到彈射航母，還是電磁彈射器，目前世界上掌握相關技術的只有兩個國家，美國和中國。他引述據權威人士分析，「我們的電磁彈射技術可能要比美國的還先進。」

▲▼ 三航母時代即將到來！央視披露福建艦最新消息 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲ 大陸「雙航母」首次出現在西太平洋演訓。（圖／翻攝 央視軍情時間）

談到今年6月10日，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力，遼寧艦山東艦「首次」同時在西太平洋海域訓練，甚至引起日本自衛隊高度關注。

魏東旭表示，在遠海訓練的過程中，需要一個更為廣闊的練兵場，就是西太平洋海域。對於航母編隊和航母的作戰體系而言，走得越遠，本領越大。

「航母遼寧艦和航母山東艦，可以形成兩個航母編隊體系。」魏東旭指出，「雙航母編隊就是兩個航母作戰體系融合到一起，所有的護航兵力可能都需要重新調整，艦載機聯合運用能力會大幅度提升。」

他進一步分析，上述情況，同時可以派出數十架甚至是近百架的艦載機在相關的區域內展開行動。且一艘航母和另外一艘航母可以互為備份，一旦出現了意外情況，從A航母上起飛的艦載機，可以選擇在B航母上進行著陸。

三艘航母也可以進行輪換。比如一艘航母處於維修狀態，另外一艘航母可能是處於待命狀態，可隨時執行任務，還有一艘航母可能已經在海上進行機動部署，已經是處於任務狀態。在航母平台的運用方面，永遠有後備軍，永遠有預備隊。

「未來在航母『福建艦』上還能會看到新面孔，不僅僅是殲-15飛鯊，可能會有未來新一代的艦載機，會和新航母進行結合，構成更強的海上作戰體系。」魏東旭說。

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