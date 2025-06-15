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馬英九見王滬寧：台灣人支持兩岸和平、炎黃子孫　絕對是主流民意

▲▼馬英九會王滬寧。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九會王滬寧。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九前往福建廈門出席海峽論壇，15日與中國全國政協主席王滬寧會面。馬英九在會前談話中表示，今年五月以來，台灣各項民調，顯示多數台灣人民支持兩岸和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意。

馬英九表示，今天來到福建廈門，參加「第十七屆海峽論壇」活動，感到非常榮幸與高興。他感謝王滬寧去年4月第二次訪問中國大陸時，在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，習總書記對兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓他印象深刻且感動。

馬英九指出，當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解。他說，他始終抱持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在民心向背。

馬英九說，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向。今年五月以來，台灣各項民調，顯示多數台灣人民支持兩岸和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意。

馬英九表示，海峽兩岸在1992年達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉。

他期盼，兩岸在「九二共識，反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切可能避免戰禍，共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

馬英九表示，兩岸關係的和平發展，是兩岸人民的共同期望，也是兩岸的最大利益。經過多年以來的交流與互動，可以看到即使兩岸存在一些差異，但兩岸民眾之間的感情，以及對交流的渴望，始終沒有中斷。正是這些民間不懈的努力下，讓我們能夠持續尋求理解、建立互信，逐步推動正向的發展。

馬英九指出，過去兩年，他三次訪問中國大陸，帶著馬英九基金會「大九學堂」的同學，以及連續兩年邀請大陸高校師生團訪問台灣，都進一步體現了兩岸民間交流，特別是青年交流的重要性，尤其是大陸師生在台灣所到之處，都受到台灣民眾的熱烈歡迎，獲得兩岸各界的正面迴響。

他認為，這對他個人與馬英九基金會而言，都是一個很大的鼓舞，證明這才是民心所向，證明兩岸人民之間的感情，不是任何力量可以切斷的。

馬英九表示，對兩岸年輕人而言，有更多機會透過更廣闊的視野，共同參與兩岸的未來，兩岸關係的未來也將更穩健。他說，願意提供更多青年、文化交流的平台與機會，讓兩岸年輕人有更多接觸，這不但有利於兩岸關係，對國家民族的整體發展也絕對是重要的關鍵。

馬英九強調，在文化、宗教信仰、民俗等領域，兩岸也有很多值得合作與守護的資產。像是閩南及客家文化、媽祖與關公等宗教信仰、傳統戲曲等等。他相信，透過文化的交流，不僅能夠拉近彼此距離，也能讓更多年輕一代從中華文化的精髓中，找到對國家民族的認同與連結。

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