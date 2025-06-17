台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

記者林東良／台南報導

情侶吵架竟當街丟東西！網傳台南市南區某工程行上方有雜物從高處飛落，引發用路人恐慌，台南市警六分局查證後發現，是一對情侶因爭吵爆發衝突，女方一氣之下將衣服與化妝品從透天厝樓上拋出，雖未造成傷害，但行為已違法，警方當場舉發並開罰，呼籲民眾情緒再大，也別拿公共安全開玩笑。

▲台南市透天住宅前馬路散落衣物與化妝品，警方到場查出是情侶吵架並將物品亂丟。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台南市警六分局鹽埕派出所所長高世賢指出，該案發生於6月16日晚間10時許，警方接獲110報案稱，有人從樓上亂丟物品，疑似影響來往車輛與行人通行安全。警方立即派員前往查處，發現雜物散落在住宅前方人行道與馬路一側。

經了解，係住戶樓上的男女朋友發生爭吵，女方情緒激動，將男方衣物與化妝用品從樓上丟出洩憤，現場未有民眾受傷，警方到場後立即勸導，雙方情緒逐漸平息，女方也主動將雜物清理完畢。

警方強調，該行為已觸犯《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款：「在道路上任意拋擲物品或妨礙交通安全者」，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。警方呼籲，遇有感情糾紛或情緒波動時，應理性處理，切勿任意拋物或危及他人安全，以免得不償失。