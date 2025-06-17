戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊　海巡英勇跳海救人

▲海巡人員縱身跳入海中，冒險救起受困於消波塊的戲水民眾。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名男子16日下午在台南南區黃金海岸戲水時，突遭海浪捲離岸際，緊急攀附消波塊大聲呼救，海巡署接獲通報後立即啟動聯合救援機制，調派艦隊與人車迅速馳援，由於該名男子體力不支、救援難度高，海巡人員評估現場安全後果斷跳海，成功在黃金時間內將他救回上岸，所幸僅有擦傷，經送醫診治無生命危險。

據了解，事件發生在6月16日下午5時左右，海巡署第六巡防區指揮部接獲台南市警局轉報，指有男子戲水時遭浪捲離岸，在南區黃金海岸方舟海域附近，驚險地抱緊消波塊等待救援。

海巡署第一時間即整合南部分署第11岸巡隊、第四海巡隊艦艇與岸上支援，共出動3艇15人、4車8人，聯手展開救援行動。現場人員初步嘗試以拋繩袋及救生圈協助脫困，無奈海象不佳、地形險峻，加上男子體力嚴重透支，救援一度受阻。經研判現場風險後，海巡人員立即穿戴救生裝備，直接跳入海中，最終順利將男子從水中帶回陸地。

受困男子經台南市消防局第七大隊灣里分隊初檢，意識清楚，僅多處擦傷，後續送往台南市立醫院治療，無生命危險。

海巡署提醒，港區或岸際如遇民眾需要協助，請立即撥打「118」報案專線。另從事水域活動前，可透過「Go Ocean」海洋資訊平台App查詢各地海況，評估安全風險，避免憾事發生。海巡署也強調，「時間即生命，速度即希望」，將持續守護民眾生命安全不遺餘力。