館長大秀上海戰利品　8瓶酒、30包菸「只是1/10」！超過免稅額

▲館長結束上海之旅，對當地民眾的熱情至今念念不忘。（翻攝自YouTube館長惡名昭彰）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，15日晚間返抵國門。昨（16日）晚間他在臉書分享從中國大陸帶回來的「戰利品」，只見滿滿一整桌名貴菸酒，他發文表示感謝粉絲們的熱情，還說這些只是十分之一；不過根據關務署規定，如果這些都是他一個人攜帶入境的話，光是照片上的量已經超過免稅菸酒規定，必須依法向海關申報。

館長日前到中國上海旅遊，聲稱要將「真相」呈現給台灣的觀眾，期間不斷開直播各種花式吹捧中國的大小事，在台灣網路引發熱議。前天晚上他搭機返台，對中國的美食讚不絕口，也一再提到他遇到的中國人都對他很好，很有人情味，因此他也呼籲台灣人親自過去走一趟看看；被問到一次是否會去深圳，館長則說要先阻止「大罷免」才會再計畫。

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館長昨晚在臉書貼出一張照片，畫面中整桌都是中國大陸知名品牌的香菸和價格不斐的酒。館長發文寫到：「謝謝大陸粉絲們的熱情，這只是十分之一，其他帶不回來光是水果，就超多吃的也超多」。

▲館長在臉書貼出這趟上海之旅戰利品的「十分之一」。（翻攝自臉書飆捍）

他的粉絲看了也直呼：「大家都很熱情，已決定9月去上海看看」、「阿館辛苦了！好好休息，期待你滿血復活！」「和平大使館長越來越帥了」；不過也有人酸他「哪裡有800塊的奶茶？」「回來開始大聲了喔，在中國好乖喔」、「感謝館長讓我們知道獨裁才會讓人乖乖地，民主自由會讓人講話變成流氓」。此外也有人看了一整桌的菸酒表示：「不是超買，是超送」。

從館長分享的「十分之一」照片來看，桌上擺的名酒包括會稽山紹興酒公司的「蘭亭」、古越龍山「國釀1959」只此青玉、五糧液、貴州茅台酒、汾酒等，畫面中至少就有8瓶酒類，每瓶價格都要台幣上千元；桌上的香菸種類更是五花八門約有30包。

不過根據關務署規定，每人入境的菸酒免稅額，酒類總量1.5公升、捲菸200支，或雪茄25支，或菸絲1磅，在此範圍內「免申報」；而要申報的限量規定則為酒類總量5公升（未開放進口之大陸地區酒類限量1公升）、捲菸5條（1,000支），或雪茄25支，或菸絲1磅；攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入並處以罰鍰。若照片中僅是館長個人所攜帶的數量，那已經明顯超過免稅額規定，必須依規定進行申報，民眾如果要攜帶大量菸酒回台，也要注意一下總量是否符合規定。

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