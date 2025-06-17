中國行賺500萬？館長「對天發誓」怒反駁：出門被車撞死

▲館長中國行進入尾聲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢日前到上海旅遊、開直播，有多少人看、多少抖內也成為話題，網紅四叉貓（劉宇）就指出，館長這趟中國之旅，總收益最少有500萬元。對此，館長在直播中嚴正否認，更發誓如果他此行賺500萬，出門就會被車撞，「直接爆炸而亡！我就die躺在地上。」

館長在直播中「對天發誓」，如果此行賺500萬，出門就被車撞死，直接爆炸而亡，說多慘有多慘，「我就die，躺在地上，死掉，最慘的那種。」「死狀慘不忍睹，如果我賺500萬，我對天發誓。」他透露，這趟旅行大約收入170多萬，但還要分帳、繳稅、中介費用、團隊支出，實際所得根本沒有500萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長15日晚間回台，受訪時也提到，接下來將全力投入反罷免運動，若有需要他一定會站出來，「這是接下來最重要的事！」

針對外界質疑他赴陸接受招待或享有特權，館長再三強調「沒有拿半毛錢」，行程全程自費。他透露，這次旅程讓他看見一個不同以往認知的大陸，「原以為水深火熱，結果一切都是民進黨的謊言」，對當地的建設、生活水平、人民熱情都留下深刻印象，並說「大陸最美麗的風景是人，就跟台灣一樣。」