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撐不住！5元佛心價沒了　彰化站前停車場首度調漲

▲彰化站前停車場費調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化站前停車場費分平日及假日收費。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化火車站前站旁的民營停車場自去年10月啟用以來，因收費問題已3度「調降」費率，引發討論。最初因採「進場即收費」，與後站免費30分鐘的機制不同，遭民眾質疑不合理，業者隨即半個月內兩度調整，並在11月推出夜間「半小時5元」的銅板價優惠，今年因虧損首度調整費率，引發討論。

根據最新公告，該停車場汽車平日日間（8:00-22:00）每半小時20元，假日25元；夜間（22:00-8:00）不分平假日均為10元，機車則統一每半小時10元。相較於去年夜間5元的超低價，此次調漲雖然微調，但若與其他縣市相比，仍屬合理範圍。

▲彰化站前停車場費調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲彰化站前機車停車場費分平日及假日收費。（圖／記者唐詠絮翻攝）

例如，高雄熱門商圈停車費可達每小時100元，台中市區部分停車場日間費率也普遍落在每小時40-60元，甚至有部分精華地段採「累進費率」，停越久單價越高。反觀彰化火車站前停車場，平日上限180元、假日240元，對通勤族或短暫停留的旅客來說，負擔相對較輕。

對於漲價爭議，業者解釋，停車場營運需負擔人事、設備維護等成本，此次調整是「回歸市場機制」，且漲幅主要集中在夜間時段，從5元調至10元，日間費率變動不大。

▲彰化站前停車場費調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化站前停車場費分平日及假日收費。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，業者也強調，該停車場具備地理位置優越、環境整潔等優勢，並與周邊餐廳合作提供特約優惠，希望消費者能理解支持，部分市民也認同，表示「彰化的停車費已經很佛心」，若到台中或台北停車，「隨便都是彰化的兩倍價」。

▲彰化站前停車場費調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化站前停車場費分平日及假日收費。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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