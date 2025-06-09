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收ETC遲繳信件　刷卡台幣35元「卻變1385美元」！他驚覺被詐騙

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO收到ETC詐騙信件。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法日益翻新，受害者不計其數，有網友表示，收到一封信，標題寫道「ETC繳費最後通知」，提醒他記得去繳費，否則要將收取遲納金，信中還附上付款連結，他點進連結輸入信用卡號，交易金額為35元，沒想到刷下去卻是1385美元（約新台幣4.1萬元），才發現是詐騙。

網友「@johnny_099001」在Threads發文，收到一封「遠通ETC作業處」寄送的信件，標題為「ETC繳費最後通知」，內容強調若未於6月10日前繳費，將產生遲納金，信件中提到ETC帳戶號碼，並提供付款連結與超商繳費說明，外觀看似官方通知，令他信以為真。

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看似一切合理，原PO點連結線上繳費，交易金額為35元，結果刷下去收到簡訊通知，交易金額是1385美元，提醒用戶「防詐騙」。原PO才驚覺是詐騙，「我以為我N年前的遠通ETC真的忘記繳，結果是詐騙，是在哈囉？！」

貼文曝光，不少人都收過這封詐騙信件，「我也是看到菲律賓幣別才沒刷，不然差點刷下去」、「上禮拜轉了，然後刷了3萬多，目前送爭議中」、「我也被刷了79435元，我建議去看刷了什麼，我是被刷了一間高級飯店，我隔天直接寫信跟飯店溝通，有成功請飯店退刷，可以試試」、「今天也遇到了，還好沒刷過，但我馬上去停卡了」。

▲▼ 。（圖／原PO授權轉載）

▲▼原PO刷卡金額變成美元。（圖／網友授權轉載）

▲▼ 。（圖／網友授權轉載）

針對詐騙信件，遠通電收在官網提醒，近期有不肖詐騙集團冒用遠通電收名義，透過簡訊或email發送假冒的停車費欠費通知，甚至連機車車主也成為受害對象。特別提醒民眾，謹記兩大防詐原則：

一、 收到欠費通知若「未提供車號」，一律視為詐騙訊息，請勿理會。

二、 申辦「eTag停車扣繳」服務，停車費用將由綁定的信用卡自動扣款，不僅可避免產生欠費，更不會收到任何催繳通知，自然無懼詐騙。

民眾若收到簡訊或email中「開頭未顯示車號」且「內含繳費連結」，應立即提高警覺。建議透過遠通電收管道查證，包括下載ETC App或uTagGO App查詢停車紀錄，或撥打客服專線（02）7716-1998，或加入LINE官方帳號（ID：@etag）進行查詢確認，避免受騙。

本文獲得原PO授權轉載。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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