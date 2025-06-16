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神鬼女騙子10年撈54億！不只臺雅老董　黑幫大哥也中招

▲▼詐欺前科犯羅佩雯（前）假釋期間涉再犯，坑騙1位傳產老闆45億元，20日到案移送北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲羅佩雯（前）涉嫌詐騙傳產老董、黑道大哥54億餘元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

女子羅佩雯涉嫌以賣機票賺差價、協助投資移民為幌子，詐騙臺雅集團已故董事長沈裕雄49億餘元，經遺孀整理財產發現後提告，檢調清查發現，包括四海幫幫主等其他10人也被騙5億多元，羅女騙到錢除拿去購買大量名牌奢侈品，也投資海內外房產，開火鍋店給兄嫂經營，16日依詐欺、洗錢等罪起訴羅女等6名被告。

羅佩雯原本在旅行社擔任票務工作，2008年到2010年間，向舅舅等親友謊稱可集資購買便宜機票再轉賣，詐得2700萬元，被判刑定讞入監。羅女在2014年6月間獲准假釋後，為了支應奢華的生活，涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以投資便宜機票，可轉賣海外客戶賺差價為由，向友人招募投資，其中四海幫幫主被騙1.5億元。

▲▼羅佩雯詐騙傳產董事長50億元，前夫謝宗翰涉洗錢藏匿贓款遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢藏匿贓款。（資料照／記者劉昌松攝）

為了支付先前行騙約定的利潤，羅佩雯從2019年起，透過鄭淳駿認識了當時還在世的臺雅前董事長沈裕雄，沈基於對自己特助鄭淳駿的信任，陸續投資機票48億元，另外又拿出5千多萬元，請羅佩雯幫忙辦理全家投資移民英國、澳洲、墨西哥，結果全都付諸流水。

檢察官郭盈君指揮調查局發動多波搜索約談，查出羅佩雯不但把騙來的錢拿去購買名牌包、高檔飾品，還在台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，交給哥哥羅文傑、詹依玲經營，另外也用來投資台中、澳洲等地的不動產。

▲▼北檢偵辦羅佩雯機票詐騙臺雅前董座沈鈺雄50億元案拍賣查扣精品。（圖／記者劉昌松攝）

▲羅佩雯購買的精品已由行政執行署士林分署拍出130件，所得超過2000萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

全案共6名被告遭起訴，其中羅佩雯、鄭淳駿、以及幫忙洗錢的前夫謝宗翰3人，將移送法院決定是否繼續收押，而全案查扣的名牌精品，經羅佩雯同意，已拍賣130件獲得2141萬餘元，將用作後續補償被害人損失，另將循司法互助管道，請求澳洲政府協助查扣羅女不動產

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