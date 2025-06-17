誘騙教授取得艦船裝備資訊　陸國安機關：有間諜偽裝成學生竊密

▲大陸國安機構公開提醒有間諜偽裝成學生竊密。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸國安機關揭露「間諜偽裝研究生」竊密事件，指出來自境外間諜情報機關頻繁採用「釣魚」郵件手段，目標直指主要黨政機關、國防軍工單位、高校及科研院所，企圖竊取重要敏感領域訊息，假借寫論文等名義，向一些知名大學院校重點教授獲取資訊。

《環球網》報導稱，一封標題為「研究申請」的郵件引起了某知名大學前沿科技領域專家楊教授的注意，該郵件內容措辭模糊，與常規學術申請郵件大相徑庭。

楊教授要求對方補發個人簡歷以瞭解其研究方向和水平，對方很快回覆一封包含加密Word文檔「簡歷」的郵件，並附上了密碼。楊教授下載並打開簡歷後，發現王某並非在校學生，專業與楊教授研究領域毫無關聯。

更令人生疑的是，王某表示對「艦船裝備」領域感興趣，加深了楊教授的懷疑，判斷對方極有可能是打著學術研究的幌子套取艦船裝備領域敏感數據資料。

楊教授當即聯繫了學校保衛部門負責人，並第一時間向安全機關反映。事後調查發現該郵件帶有雙重竊密目的。一方面，境外間諜情報機關企圖以「研究申請」為幌子套取防軍工領域敏感信息；另一方面，名為「簡歷」的附件實則內置了木馬程序，一旦打開，攻擊者可輕易控制計算機並竊取數據資料。

還好楊教授在日常科研工作中嚴格遵守保密管理要求，未在電腦裡中存儲任何敏感訊息，避免了失洩密情況的發生。

大陸國安機關也提醒，「涉密不上網，上網不涉密」。網路「釣魚」已成為境外間諜情報機關實施網攻竊密的主要手段之一，具有成本低廉、手法隱蔽、危害性強等特點。若有重要文件，不使用智能聯網設備記錄、存儲、處理、傳輸敏感涉密信息，可避免遭竊密疑慮。