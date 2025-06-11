　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

3項嚴懲！陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管範圍

▲▼更新：大陸國台辦發言人朱鳳蓮(2025.06.11)。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸方面多次指控民進黨政府組織「資通電軍」實施非法網路攻擊，廣州公安日前發出《懸賞通告》，通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」。大陸國台辦今（11）日又有新動作，將針對所有涉嫌網攻的資通電軍人員納入重點監管範圍，進行三項「依法懲戒」措施，強調，「一追到底，絕不輕縱。」

大陸國台辦今11日舉行例行發布會，陸媒《參考消息》向發言人朱鳳蓮提問指出，「廣州市公安局天河區分局日前發佈《懸賞通告》，懸賞通緝20名涉嫌參與實施網路攻擊的民進黨當局黑客，這也是公安機關首次通過執法行動對『台獨』分裂勢力亮劍。台灣陸委會稱，大陸此舉目的是塑造台灣被大陸管轄的『錯誤印象』，並威脅台灣民眾不要提供協助。對此有何評論？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮首先回應，6月5日廣州市公安局天河分局發佈懸賞通告，詳細公佈民進黨當局資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯犯罪，對20名參與實施網攻活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。

朱鳳蓮強調，「這是公安機關通過執法行動的『實力亮劍』，對台灣資通電軍有組織網路違法犯罪進行『集中打擊』。」

朱鳳蓮表示，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，凡危害國家主權安全發展利益者都難逃國家法律的制裁。」民進黨當局操縱資通電軍頻繁對大陸網路設施實施無差別攻擊破壞，干擾社會秩序，損害民眾利益，事實清楚，證據確鑿。

朱鳳蓮宣布，「下一步我們將繼續依法採取有效措施，一追到底，絕不輕縱。一、借助各類司法渠道，依法嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人；二、將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，經發現其違法犯罪活動依法嚴厲打擊；三、依法堅決打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結、操縱資通電軍對大陸網路設施實施網路攻擊等違法犯罪行為。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國人喊「釋放柯文哲」粉絲穿KP衣！館長噴賴清德：真是丟臉
快訊／遭堆高機重壓！78歲老闆慘死
快訊／酒店妹遭殘殺　死因曝光
新莊命案！35歲男胸口遭刺送醫不治
女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」：碰過我會對其他人沒興趣
周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速稽查...最重罰2億
為奉養老家8旬父母！酒店妹魂斷花蓮　悲慘身世曝光
全聯「10元便當」秒殺！瘋搶到系統當機　業者緊急處理
準台大碩士生控「被駭客取消報到」　校方駁斥：以前從沒發生過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

500美軍在台增至1千？　國台辦：不要在台灣問題上越線玩火

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生　大學四年旅遊世界破百次

民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦痛批「無恥」是非自在人心

預告對沈伯洋關聯企業下一步懲戒　國台辦：台獨若誤判代價更慘痛

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

海峽論壇周末登場　國台辦：7000位台灣人士將參加

3項嚴懲！陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管範圍

馬英九將第四度訪陸　國台辦：兩岸交流合作不能斷

全球第3研制國！　陸AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機正式量產

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

500美軍在台增至1千？　國台辦：不要在台灣問題上越線玩火

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生　大學四年旅遊世界破百次

民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦痛批「無恥」是非自在人心

預告對沈伯洋關聯企業下一步懲戒　國台辦：台獨若誤判代價更慘痛

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

海峽論壇周末登場　國台辦：7000位台灣人士將參加

3項嚴懲！陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管範圍

馬英九將第四度訪陸　國台辦：兩岸交流合作不能斷

全球第3研制國！　陸AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機正式量產

衝黨外在野大聯盟鬧場！綠衣男嗆「舔共集團」　趙少康臉秒僵

重新回到對話？　分析馬英九參加海峽論壇的意涵及示範效應

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝：少東曾揪人投資「投報給1倍」

小琉球9間熱門美食清單！冰店賞厚石裙礁海景、柴燒滷汁拌麵超香

洛杉磯宵禁「當地業者曝現況」　台灣旅行社：團體暫未受影響

馬英九將赴中出席海峽論壇　民進黨籲：勿配合習近平統戰大戲

川普部署近5千兵力　加州州長批濫權警告：其他州將成下個目標

金管會關敵意併購大門？　蔡明忠：公開收購不等於敵意

南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金　喊「IPO沒有時間表」

桃園婦遭詐40分鐘前匯出1200萬　警艷陽下奔300米攔阻

【太離譜還敢嘴硬】趕接孩子窄巷飆車挨轟！駕駛嗆：只開60煞得住

大陸熱門新聞

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

正妹教練「奶奶」帶你做重訓！　網友直衝報名

她病危7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

陸對資通電軍再出手　國台辦：20人納入重點監管範圍

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

代駕停2棵樹中間　車主酒醒一看傻眼

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

陸女童玩鞦韆墜河溺斃！安裝者被判賠70萬

解決晶片設計人才不足問題 陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

台手遊違反國安法！港府：課金就犯罪

一陣妖風襲來！ 陸百公斤男子被吹倒地後滾翻一圈

澳門11家「衛星賭場」收攤　影響5600員工

更多熱門

相關新聞

艾雷島「無泥煤風格威士忌」開賣

艾雷島「無泥煤風格威士忌」開賣

人頭馬君度旗下、來自蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠（Bruichladdich），近日在台灣市場推出全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。兩款新作延續品牌標誌性的無泥煤風格，並主打100%蘇格蘭大麥原料、多桶熟成與無冷凝過濾等特色，藉此挑戰傳統艾雷島威士忌常見的重泥煤印象，吸引偏好果香與層次感風味的威士忌愛好者。

陸預告沈伯洋關聯企業下一步懲戒　

陸預告沈伯洋關聯企業下一步懲戒　

全球第3研制國！陸水陸兩棲飛機正式量產

全球第3研制國！陸水陸兩棲飛機正式量產

中共控我資通電軍20名單　「2/3人員已退伍」

中共控我資通電軍20名單　「2/3人員已退伍」

2028年完工　SOM揭606億「台北雙星」設計最大挑戰

2028年完工　SOM揭606億「台北雙星」設計最大挑戰

關鍵字：

大陸台灣資通電軍網路攻擊公安

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

颱風最快今生成　越晚雨越大

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

腳趾突然發黑像「可麗露」　元凶竟是鞋中「馬陸」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面