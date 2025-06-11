3項嚴懲！陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管範圍

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸方面多次指控民進黨政府組織「資通電軍」實施非法網路攻擊，廣州公安日前發出《懸賞通告》，通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」。大陸國台辦今（11）日又有新動作，將針對所有涉嫌網攻的資通電軍人員納入重點監管範圍，進行三項「依法懲戒」措施，強調，「一追到底，絕不輕縱。」

大陸國台辦今11日舉行例行發布會，陸媒《參考消息》向發言人朱鳳蓮提問指出，「廣州市公安局天河區分局日前發佈《懸賞通告》，懸賞通緝20名涉嫌參與實施網路攻擊的民進黨當局黑客，這也是公安機關首次通過執法行動對『台獨』分裂勢力亮劍。台灣陸委會稱，大陸此舉目的是塑造台灣被大陸管轄的『錯誤印象』，並威脅台灣民眾不要提供協助。對此有何評論？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮首先回應，6月5日廣州市公安局天河分局發佈懸賞通告，詳細公佈民進黨當局資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯犯罪，對20名參與實施網攻活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。

朱鳳蓮強調，「這是公安機關通過執法行動的『實力亮劍』，對台灣資通電軍有組織網路違法犯罪進行『集中打擊』。」

朱鳳蓮表示，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，凡危害國家主權安全發展利益者都難逃國家法律的制裁。」民進黨當局操縱資通電軍頻繁對大陸網路設施實施無差別攻擊破壞，干擾社會秩序，損害民眾利益，事實清楚，證據確鑿。

朱鳳蓮宣布，「下一步我們將繼續依法採取有效措施，一追到底，絕不輕縱。一、借助各類司法渠道，依法嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人；二、將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，經發現其違法犯罪活動依法嚴厲打擊；三、依法堅決打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結、操縱資通電軍對大陸網路設施實施網路攻擊等違法犯罪行為。」