資通電軍：中共歪曲事實「跨境懸賞」　公佈個資違反世界人權宣言

▲陸公安通緝台灣「資通電軍」20人，懸賞一位4萬元，不過資通電軍表示，相關資料是從網路臉書拼湊而成的舊資料。（圖／翻攝大陸公安）



記者陶本和／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮11日重申，廣州公安懸賞通緝行動，旨在打擊民進黨當局「資通電軍」涉嫌實施的網路攻擊活動，並強調將對參與者依法追究到底。對此，資通電軍晚間表示，中共歪曲事實對我國人民執行「跨境懸賞」，公佈台灣人民照片、個資，指控犯罪行為，已違反世界人權宣言所保障司法人權。

朱鳳蓮11日在記者會上，公佈後續的處置三項措施：包括透過司法管道，對被通緝的20名嫌犯依法嚴厲打擊；第二是把所謂「資通電軍」全員納入重點監管名單，一經發現違法行為，立即依法處理；第三是針對民進黨當局與境外勢力合作，操縱網路攻擊大陸設施的行為，將依法堅決打擊。

對此，國防部資通電軍晚間表示，中共近期持續以虛構網駭事件，歪曲事實對我國人民執行「跨境懸賞」，此種未經查證，透過公布我國人民照片、個資，進而指控犯罪之行為，已違反世界人權宣言所保障之司法人權。

資通電軍強調，依中華民國憲法，中共對臺灣不具有司法管轄權，其法律對我國人民亦無實質拘束力。中共引用其內國法規，系統性操作輿論，意圖型塑長臂管轄、打擊我軍士氣。資通電軍官兵絕不會受其影響，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安防護，確保國家安全。

事實上，資通電軍在今天上午於立法院答詢時也有提到，中共所揭示的這些資料，都是從網路上，而且是舊的資料拼湊而來，其中三分之二的人員已經退伍，少部分成員還在，但資料也都是舊的。

資通電軍強調，這部分是個人臉書的一些資訊，都已經在去年移除，如上述所說，這些都是舊的資料。

另外，有關相關人員資料的保護，以及人員身份保護機制部分，國防部長顧立雄則表示，現在已採取相關的保護措施，會做相關身分隱匿等措施，這個月就會來施行。