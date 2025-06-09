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軍事間諜案資金來自銀樓非法外匯　負責人遭起訴求刑4年

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地檢署。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦一宗國安案件，發現一名銀樓業者涉嫌接收中國資金，並轉交賄賂金給現役軍人，換取軍事機密資料，全案已由橋檢偵結，對許姓銀樓負責人提出起訴，並具體求刑4年，請求法院依法沒收或追徵其不法所得。

檢方調查，許姓業者自2021年3月起，長期未經主管機關核准，透過其銀樓業務非法經營國內外匯兌。其操作手法包含透過指定帳戶收受現金，或在銀樓現場直接兌換，再依照匯率將人民幣款項匯往中國，反向操作則自中國收人民幣後轉匯台幣至國內帳戶。非法交易對象超過十人，涉及金額龐大，且收取手續費牟利，構成職業性非法匯兌行為，已違反《銀行法》。

此案與一樁軍事間諜案件牽連甚深。根據橋頭地檢署蘇恒毅主任檢察官及莊承頻檢察官指揮偵辦結果顯示，一名黃姓男子（現通緝中）自2019年起受中國人王姓男子（綽號「勇哥」）指示，透過經營地下錢莊及放貸手段，積極接觸有財務壓力的軍人。透過協助還債及提供獎金，誘使多名軍士官交出漢光演習等軍事機密。

2022年7、8月間，黃男更指示其妹妹前往許男經營的銀樓領取由中國透過地下匯兌方式匯入的現金100餘萬元，並作為報酬交付予憲兵中士、空軍上尉及上士等人，用以交換軍事情報。相關涉案軍人與黃氏兄妹及其共犯均已被起訴。

檢方指出，該案顯示中國勢力對我國國軍之滲透行動仍持續進行，並透過金錢收買方式試圖竊取國防資訊，嚴重威脅國家安全。橋頭地區為國軍重要軍事據點所在地，橋檢已依檢察長張春暉指示，與國防部政治作戰局及法務部調查局共同組成國安專案小組，加強偵辦軍事滲透與間諜行為，全力維護國家安全與人民福祉。

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