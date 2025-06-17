明去不去總統府？黃國昌下午揭曉　今再為直播風波批綠營抹黑

▲民眾黨主席黃國昌出席「啟動憲改 廢除監院 拒絕酬庸 不要再拖！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等在野領袖，18日進行國安簡報，但藍白至今仍未鬆口是否出席。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今（17日）再批民進黨發言人吳崢，到底是出來發言還是造謠？已經講了N次，國安專報要機密的部分當然沒有必要公開，「一直造謠、持續造謠，造謠到我懷疑是識讀能力有問題還是心智狀況有問題」。

黃國昌說，有一點搞不太清楚民進黨是派吳崢出來發言還是造謠的？這基本事實怎麼還在造謠？他不滿表示，已經講了N次，國安專報要機密的部分當然沒有必要公開，「一直造謠、持續造謠，造謠到我懷疑是識讀能力有問題還是心智狀況有問題」。

黃國昌表示，昨天上午記者會，民眾之聲全程直播，現在是民進黨中央持續派吳崢出來造謠？對民進黨來講抹黑才重要，溝通一點都不重要？他上午開記者會、下午持續造謠，這已經不是識讀能力，是整個心智都有問題。

最後，黃國昌也說，提醒賴清德主席，約束好自家發言人，不希望再看到堂堂執政黨派一個人出來造謠。

針對國安簡報改成全程閉門一事，黃國昌說，賴清德總統520邀請在野黨真誠坦率交換意見共商國是，下午他會在民眾黨中央黨部開記者會，跟大家做完整報告。

而黃國昌提到，禮拜天下午總統府秘書長潘孟安打電話給黨秘書長周榆修，才有昨天中央黨部記者會中的流程圖，沒想到昨天下午，總統府又改成全程閉門，「一直變、變來變去，搞得我非常亂」。

至於總統府要求參與的人要簽署保密協議，黃國昌說，下午會更完整說明。他提醒，台灣是民主憲政國家，面對國家安全跟國家機密，請以嚴肅的心態透過法定程序處理，「台灣是法治國家不是人治國家，不然國家機密保護法是訂好玩的嗎？如果府方同仁對國家機密保護法所訂的要件不熟，恐怕是另一個嚴重國家安全問題」。