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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅稱AI音檔如腳尾飯事件　黃國昌酸：沒當過律師不懂刑偵實務

▲▼ 民眾黨主席黃國昌出席「啟動憲改 廢除監院　拒絕酬庸 不要再拖！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌出席「啟動憲改 廢除監院　拒絕酬庸 不要再拖！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委黃國昌昨在司法法制委員會質詢時，拿出AI生成的訊問過程，法務部長鄭銘謙連忙說不妥，北市議員苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻。對此，黃國昌今（17日）表示，苗博雅若有看完質詢，怎麼還會問這麼愚蠢的問題？唯一解釋就是苗沒有當過執業律師，不知道刑事偵查實務階段具體的狀態產生這樣的誤會，或許可以讓大家比較諒解一點。

針對苗博雅拿腳尾飯比喻，黃國昌說，苗博雅可能沒有把昨天質詢從頭到尾看完，怎麼會用一個莫名其妙的形容，他到底有沒有看完質詢？看完質詢怎麼還會問這麼愚蠢的問題？

「我大概可以唯一的解釋，因為苗博雅沒有當過執業律師。」黃國昌說，如果沒當過的話可能不了解，第一線被告在面對檢察官問案的狀況，因為沒有當過執業律師，不知道刑事偵查實務階段具體的狀態產生這樣的誤會，或許可以讓大家比較諒解一點。

但黃國昌說，在理念上，一個法律人面對不公正的程序，面對法界前輩如顧立雄、羅秉成所講的惡檢，竟然完全沒有想要檢討改善，去強化台灣程序基本權的保障，「這樣的話自命為法律人，恐怕問題嚴重的程度已經不是缺乏律師實務經驗這麼簡單」。

至於昨質詢時拿出AI生成音檔，黃國昌說，「鄭銘謙說不妥是如何不妥？」昨天在詢答過程中，鄭銘謙問什麼是恐嚇、什麼是威脅，因此就放音檔給鄭聽，問鄭這是不是恐嚇、是不是威脅？從頭到尾都跟他講，這不是偵訊光碟是示範帶，請鄭告訴大家什麼是恐嚇什麼是威脅？昨天詢答過程公開透明，鄭銘謙說不妥，是哪裡不妥？

記者追問，鄭銘謙認為會混淆視聽？黃國昌直言聽不懂，什麼叫混淆視聽？鄭銘謙的意思是說，台灣的檢察官沒有這樣問案的？如果他是這樣認為的話，他這法務部長白當了，第一線實際的狀況都搞不清楚。

「還是明明知道，但選擇要在國會遮掩、說謊？」黃國昌說，台灣檢察官有沒有這樣問案，怎麼樣最清楚？就按照前政務委員羅秉成以前的主張，把偵訊光碟全面公開，但鄭銘謙昨天又說反對公開，「在遮什麼醜？永遠在密室裡面，讓檢察官在高壓的情況下去對付受訊問人嗎？」

黃國昌指出，2012年就存在的追緝惡檢活動，2025年繼續存在，法務部長不處理只想遮掩，難怪台灣人民對司法越來越沒有信心。

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