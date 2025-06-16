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幕後／賴清德在野國安簡報參考6民主國經驗　需具結最高級別保密

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話，公開邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德在520就職周年談話中，公開邀請在野黨領袖舉行「重大國安情勢簡報」，近日在總統府秘書長潘孟安向在野黨秘書長溝通下，敲定本週三（18日）上午9時舉行。由於這是台灣史上首次進行在野國安簡報，因此府方為求慎重，參考了多個民主先進國家，好比法國、加拿大、澳洲、英國、德國與美國的經驗，這些國家都非定期舉行，且因內容牽涉機敏，都有具結最高級別的保密要求。

本次國安簡報，因涉及高度機敏，因此「全程閉門進行」。根據府方規劃的流程，18日上午9時，賴清德會抵達總統府大禮堂，然後發表簡短1分鐘的談話，隨即由國防部、外交部、陸委會、國安局，依序進行報告；而報告案的主題，分別為：「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」。

事實上，雖然本次國安簡報是台灣的首次，但不是台灣首創，因此府方在規劃上，為求慎重而參考多個民主先進國家的經驗，好比法國、加拿大、澳洲、英國、德國與美國等6國。

據了解，上述6個國家在舉行國安簡報的樣態方面，全數都不是定期舉行，且報告內容都牽涉機敏，因此都有具結接受最高級別的保密要求。舉例而言，加拿大的安全情報局（CSIS）會針對反對黨領袖提供國家安全簡報，而其內容多涉及外國干預、網路安全等議題；因此，在簡報前需要先取得安全許可，並簽署保密協議，簡報內容屬於機密，反對黨領袖不得對外公開或討論細節，僅能在特定授權下採取行動。

另外，法國也有類似的制度，會針對主要反對黨領袖進行國家安全簡報，內容涉及國家安全重大議題，簡報過程要求保密，且不得公開；在英國方面，英國首相也可邀請在野領袖參加國家安全會議（NSC），就特定國安議題進行報告，幫助在野領袖掌握況狀。這類會議非定期舉辦，是否邀請由首相裁量，並以保密條件進行。

綜觀上述，雖然各國執行的方式各有不同，但彙整相同之處會發現，都由國家安全機構來辦理，並搭配要求簽署保密協議。據了解，各國多年執行下來的經驗，還未出現對外透露安全簡報內容，也沒有在簡報會議中，討論與國安情勢無關的議題。

因此，台灣在這次的規劃上，參考了各國「非定期舉行、需簽保密協議」的要求，唯獨不同於其他國家的是，台灣這次國安簡報，由總統以三軍統帥身份召集，並且全程參與。

府方人士受訪表示，「這不是國是會議，而是國安簡報」，賴清德是期望朝野政黨領袖，不論政治立場，都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

府方人士指出，過去一年，面對國內的政治局勢，透過朝野政黨，共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；賴清德也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。他強調，賴清德始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，所以始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。

另一位黨政人士表示，賴清德從2024年大選結束後，在蔡賴交接時期，就已經有達成共識，就是要向在野黨釋出善意，所以前總統蔡英文當時在農曆年間，透過電話邀請時任民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫會商，當時只有柯文哲在3月中旬時入府會談。

黨政人士說，後來在2024年底，世界12強棒球賽，台灣奪首冠後，文化總會舉辦英雄大遊行時，也有邀請各黨的秘書長出席遊行，一起為國家的台灣英雄們喝采，當時國民黨秘書長黃健庭、民進黨秘書長林右昌、民眾黨秘書長周榆修，以及時代力量黨主席王婉諭都有到凱道前。

黨政人士表示，從去年底12強的英雄大遊行後，立法院長韓國瑜也擔任慶賀團的特使，率團赴美國參加川普的就職典禮，也舉行五院的院際會商，都是執政黨遞出橄欖枝的具體展現，這次賴清德邀請在野黨領袖進行國安簡報，同樣是希望能獲得藍白政黨的正面回應。

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賴清德在野國安簡報總統府

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