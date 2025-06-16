幕後／昔蔡英文親邀柯朱！賴清德邀在野聽國安簡報　白幕僚嘆做法不夠細緻

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／昔蔡英文親邀柯朱！賴清德邀在野聽國安簡報　白幕僚直言做法不夠細緻

▲▼時代力量黃國昌,徐永明等立委為抗議勞基法修法在總統府前禁食靜坐。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，18日進行國安簡報；府方強調，這是首次由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向在野政黨領袖進行國安情勢簡報。但此規劃卻讓藍白一陣慌亂，無法探知賴清德葫蘆裡賣什麼藥，甚至擔憂會被政治操作。白營人士直言，對照蔡、賴與在野黨會談的規劃，賴的邀約確實來得唐突、手法也不夠細緻，感受上多少缺了點尊重。

總統府秘書長潘孟安上週啟動與藍白溝通要舉行國安簡報後，話題發酵一個週末，至今國民黨、民眾黨都未明確答覆是否參加，除了有疑慮，也喊話能有更多的溝通方向，盼不要只侷限在國安議題上，民生相關、國政發展等也能納入。

總統府發言人郭雅慧表示，此次會議4報告案分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」。總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。

另外，郭雅慧也說，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。郭強調，一如總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。

回顧當初蔡英文卸任前與柯文哲在總統府內會談，是蔡英文在大年初一親自致電國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲拜年，同時傳達要進行朝野政黨溝通的想法，當下即遞出邀約的橄欖枝，隨後再交由雙方幕僚進行磋商與相關作業規劃。接著整個幕僚作業程序長達1個多月，直到3月初才定案，後續才有外界看到，在3月14日的那場會面。

知情人士指出，當時對討論的議題也採開放態度，蔡英文確實表明，總統任期將屆，有些議題需要和在野黨說明，大家可以坐下來談。考量當時蔡卸任在即，想要談哪些議題多少能預期到。而就這次賴清德邀請在野黨與會國安簡報，或許時空背景、目的皆不同，但處理上仍感受明顯差異。該人士說，單單幕僚作業的細緻度就差之甚遠，未能讓在野黨充分理解會談內容，獲得更多討論時間。

白營人士更指出，當時蔡政府在處理朝野溝通時，從會前議題設定到會後新聞稿如何處理、提到哪些方向，總統府都讓在野黨有充分理解，即便後續國民黨未與會，但仍同步將相關資訊給藍營獲悉。

「執政黨、在野黨之間的關係是『對手而非敵人』。」白營人士認為，朝野之間終究要有良性的對話才有利於推動福國利民的政策，過往陳水扁前總統任內就曾與在野領袖對話，馬英九前總統甚至還有與時任民進黨主席蘇貞昌公開辯論的情況。不論政黨如何競爭，朝野終究要坐下來談，國家才能持續的往前走。

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德邀請在野黨進行國安簡報，引發在野陣營討論與遲疑。（圖／記者湯興漢攝）

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