以色列空襲伊朗國家電視台大樓　殘骸噴入鏡頭「主播轉身秒逃」

???? Israel strikes Iranian media corporation during live broadcast ????



Israel targeted the IRIB building (Voice of the Islamic Republic of Iran) while it was live on air.



Despite the attack, IRIB resumed broadcasting, with the host boldly asking Israel to "target us again." pic.twitter.com/i3BYgVRN8l — Sputnik (@SputnikInt) June 16, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

以色列13日發動突襲重創伊朗軍事設施，殲滅伊軍高層和多名核子科學家，伊朗隨即發射無人機、飛彈還擊，雙方衝突持續延燒。最新消息指出，以色列16日針對伊朗國廣播電視台所在的大樓發生空襲，導致電視台的新聞直播中斷，中斷前還能聽見巨大的爆炸聲。

根據英國BBC報導，伊朗國廣播電視台13日直播播放IRINN新聞時，主播位在德黑蘭的攝影棚突然以色列飛彈空襲，畫面先是傳出巨大的爆炸聲響，下一秒天花板疑似被震落，不斷有白色碎片、殘骸飛入鏡頭，主播也嚇得轉身立刻離開現場。

▲以色列空襲伊朗國營電視台中斷新聞直播。（圖／翻攝自X）

事實上，在這次空襲發生之前，以色列國防軍（IDF）就曾對電視台大樓所在的區域發布避難警告，要求周邊的平民立刻離開。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）先前也曾說，「伊朗的宣傳與煽動喉舌即將消失！」

空襲發生後，以軍隨即發布聲明，強調空軍襲擊了伊軍的軍事通訊中心，聲稱該大樓表面上從事民事活動，實際上卻被用於軍事用途，還說「本次襲擊損害了伊軍的作戰能力」。