台中黑戶青年生母曝！女移工不告而別　父子相依為命20多年

▲台中黃姓青年（右）身世坎坷，黃父稱生母是一名東南亞籍移工，當年不告而別。（圖／里長蘇乙青提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名21歲黃姓青年沒報戶口變成黑戶，黃父昨晚已經接受詢問，沒有報戶口原因是「不曉得怎麼處理」，至於生母是誰？據悉是一名東南亞籍移工，黃父稱在黃姓青年年幼時就不告而別，後來父子倆相依為命，但自己知識水平不高，不曉得如何報戶口，詳細緣由或是否有隱情，仍待釐清。

據悉，警方昨日晚間前往黃家找人，發現黃父在家，屋內環境正常，黃父平時打零工，白天較少在家，父子相依為命，家庭背景較為弱勢。黃父表明，沒有限制孩子自由，能出入，只是擔心孩子在外遇到狀況，多加提醒，今年2月黃姓青年出意外後，正是認為孩子已經21歲，應該自立自強，才把孩子趕出去。

據了解，黃父表明持有孩子的出生證明，生母則是一名東南亞籍移工，在孩子年幼時就不告而別，2人當初也沒有結婚，後來都由黃父獨自扶養，但黃父既然持有出生證明，為何不依規定辦理戶口，僅說「不曉得如何處理」，讓人匪夷所思。

第五警分局說，昨（15）日前往安置中心訪查青年，製作筆錄，該青年表示未遭其父傷害或凌虐，不提出任何告訴，其父親於同日18時許已完成調查筆錄，本案警方已主動介入調查，將持續訪查，以釐清真相。警方比對黃父與黃姓青年筆錄內容，雙方所述吻合，初判並無發現有違法情事，未涉及妨害自由或妨害幼童發展罪，社會局部分則由社會局認定。至於該名少年未依規定辦理戶籍登記部分，由戶政單位依法處理。

台中地檢署僅表示，若有違法事由，將依法偵辦，目前待有關機關了解，並未有指揮等偵查作為。