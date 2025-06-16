雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打　26歲女被丟包要聲請保護令

記者游芳男／宜蘭報導

國5雪隧內驚傳母女下車開打！今（16）日15時50分許，同車的一對母女在車內吵架後，26歲女兒將車輛停放國5北向19公里處避車彎處之後，母女下車繼續爭吵且母親動手打女兒，時間約5分鐘，之後母親憤而將車開走，女兒只好逆向行走於雪山隧道內側的施工廊道上。國九大隊介入調查，女兒表示欲聲請保護令，國九大隊依家暴相關規定製作家暴通報資料，聲請保護令。

▲一對母女在國5雪隧內避車彎處爭吵開打，母開車離去，女兒獨走內側的施工廊道上。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

國九大隊勤務指揮中心接獲1968轉報，在國5北向19公里處避車彎處，看見有駕駛人將車輛停放該處，與乘客下車爭吵打架。勤務指揮中心即派遣巡邏車前往查看，並於CCTV監看發現有疑似拉扯動作，爭吵事件發生約5分鐘左右，自小客車離開，留下一名女子，逆向行走於雪山隧道內側的施工廊道上，巡邏車到場後將行人載返頭城分隊處理。

初步瞭解，26歲女兒自述，當時她開車於上述地點時，與母親(乘客)因故爭吵，雙方都將對方的手機丟出車外，所以她才將車輛停於公務避車彎，於該處繼續爭吵時，母親出手打她後，又自行開車離開，她才會逆向往回行走，去找自己的手機。因女兒表示欲聲請保護令，國九大隊依家暴相關規定製作家暴通報資料，聲請保護令。