台南480件小二甲遭爆違法發電　蔡育輝怒轟：不撤照就依法告發！

▲台南市議員蔡育輝（右）質詢小二甲光電案，公開監察院彈劾與地檢起訴資料，質疑市府怠惰執法。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員蔡育輝17日於議會聯手李中岑質詢，公開批評市府怠於執法，直指市府若三個月內不依法撤銷480件違法光電案的興辦計畫書，將對農業局、經發局及地政局等相關單位提起「圖利廠商、瀆職包庇」之刑事告發。

蔡育輝說，台南小二甲光電案爭議持續延燒，涉及20年174億元的不法發電收益，更爆出其中業者「力暘光電」不僅違法發電、未取得電業執照，還被台南地檢署起訴貪瀆高達91億元。

蔡育輝表示，根據監察院彈劾書，台南市480件小二甲案件中，高達96.15%的「土地使用同意書」涉嫌「倒填日期」，屬偽造文書行為，並在善化、新化等區集中。此案源自2020年農委會限制2公頃以下農地申設光電案後，有業者藉由尋求中央高層協助開後門，經濟部能源局長游振偉與時任台南經發局長陳凱凌，於2021年密集召開會議，促成小二甲光電案納入審查，並據稱「決議以土地使用同意書作為審認標準」，讓造假成為後門。

蔡育輝痛批，市府不僅未對違法案件撤照，還於2025年4月28日發布新聞稿聲稱「將待司法判決再處理行政事項」，形同默許480件小二甲無電業執照就能發電。他質疑，「力暘光電已遭起訴，市府竟還讓它繼續發電？這不是圖利台電與違法業者？」

除了文書造假疑雲，蔡育輝也指出，不少小二甲光電場址還偷埋營建廢棄物與爐碴，形同「污染農地、毀損信任」。他更直指部分中央官員早知資料造假風險，卻未依法陳報行政院，還以「聯合審查」與「但書條文」大開方便之門，變相為業者解套。

他強調，根據《行政程序法》第117、119與121條，違反法定要件者不得繼續持有執照，案件若兩年內未處理，將無法撤照。以力暘案2023年起訴為基準，僅剩10個月可依法撤銷。「市府若還不動作，我們議會就會動作，依法告發！」

蔡育輝直言，「這不是黃偉哲市長一人能扛，是整個民進黨中央開的門！」他批評非法業者拿不到電業許可卻能發電、還輕易接入饋線，讓守法的工業區廠商苦等無門，痛批整起事件「嚴重傷害人民對公權力的信賴」。