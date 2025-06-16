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大陸 大陸焦點 特派現場

美駐巴拿馬大使稱對抗中國不良影響　陸外交部嗆：收起霸道嘴臉

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國駐巴拿馬大使館稱，美政府將與巴拿馬公安部合作，未來兩年內使用「安全的美國技術」安裝7座新電信塔，取代先前安裝的華為設備。該使館還表示，「美正努力對抗，中國在西半球的不良影響，讓美洲大陸更強大、更安全。」中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上對此表達不滿。

一名記者向郭嘉昆提問，巴拿馬總統穆利諾回應表示，請美國使館停止對巴政府所做自主決策公開發表單方面聲明，美方無權就巴政府決策發表意見，「中方對此有何評論？」

郭嘉昆回應，「美國長期在拉丁美洲，和加勒比海，搞監聽監控，搞網路攻擊，對西半球帶來不良影響，讓美洲大陸上的國家感到不安全，中國一貫支持，包括巴拿馬在內的拉美，和加勒比海國家，堅持獨立自主，反對霸權、霸凌和外來干涉。」

他進一步強調，「中國同拉美和加勒比海國家進行友好合作，始終秉持相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏的原則，從不尋求勢力範圍，不搞地緣競爭，更不會脅迫他國選邊站隊。」

他最後表示，「拉美和加勒比海不是誰家的後院，美方應收起，頤指氣使的霸道嘴臉，停止將經貿科技問題政治化，停止干涉他國內政，損害別國主權獨立，停止脅迫別國選邊站隊，限制對話合作，把精力多用在，增進地區和平穩定，和發展繁榮的事上。」

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