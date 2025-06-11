　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

香港長江和記運河港口出售案陷入僵局，巴拿馬運河管理單位也指出此交易案有損巴市場競爭力，同時不會允許美政府船隻免費通航。對此，中國外交部發言人林劍今（11）日指出，「中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸凌」，中國支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。

中國外交部今（11）日舉行例行記者會，有記者提問，「據報導，巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構或將導致港口所有權過於集中，損害巴市場競爭力，也不符合中立原則。該負責人並稱，不會允許美政府船隻免費通航。中方對此有何評論？」

「我們注意到了有關報導」，林劍表示，關於長和出售海外港口資產事，國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲，你可以查閱。作為原則，我想在這裡強調，「中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌。」

林劍重申，關於有關國家船隻通航問題，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河作為永久中立國際水道的地位。「我們支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。」

香港首富李嘉誠旗下長和集團欲出售巴拿馬港口予美國一事引起各界關注，大陸外交部、國家市場監督管理局等單位先後發聲關切，也讓該出售案轉趨低調。

大陸外交部也多次表態，「中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為」。希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1鍋燒酒雞代價7萬2！正妹怨：抓吃火鍋的很無聊
失智症「新藥」來了！ 亞東醫院將打全台第一針
快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中
快訊／秘境出意外　3人無生命跡象
養眼畫面曝！國中畢典熱褲妹校門口跳鋼管　家長超嗨：幫兒慶祝
快訊／饅頭媽「有關男性」又出事！前夫茶行遭衝撞
刺青店夫妻雙亡　兇嫌判賠1173萬
吳婉君爆復合趙駿亞！舉杯敬美景：可以短時間不開心，但別不清醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江西高中生申請「亡母遺照」進考場　事後帶准考證去墓地悼念

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

北半球限定「超低滿月」今登場　近年罕見位置更接近視覺地平線

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

陸國台辦強調「三不」　敦促美方「慎之又慎」處理台灣問題

陸委會擬強化赴陸港澳管理　國台辦批「綠色恐怖」

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

江西高中生申請「亡母遺照」進考場　事後帶准考證去墓地悼念

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

北半球限定「超低滿月」今登場　近年罕見位置更接近視覺地平線

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

陸國台辦強調「三不」　敦促美方「慎之又慎」處理台灣問題

陸委會擬強化赴陸港澳管理　國台辦批「綠色恐怖」

近日要去洛杉磯　旅遊達人提4建議：市中心景點先別去

2少年企圖性侵少女掀怒火　北愛爾蘭暴動「襲警燒民宅」

江西高中生申請「亡母遺照」進考場　事後帶准考證去墓地悼念

穆斯林婚宴吃到豬肉！新竹國賓出包害破戒　新人控：喜宴變惡夢

冒名黃仁勳創假投資群組　女星老公否認涉案：公司創立帳號太多

53歲小鐘拼了「參戰運動實境」！推130公斤雪橇機　同場超狂卡司曝光

75歲翁倩玉震撼宣布：最後一次大型個唱　召喚「TW ICE」白冰冰現身

城中城2.0！七賢大樓「一層53戶」都更難　高市府出手加強公安

新聞流量被「吃」光？Google AI被指擷取內容卻不標明來源

超大咖！中信兄弟宣布SUPER JUNIOR-D＆E首登臺北大巨蛋

【郭書瑤現身北檢】惡鄰風波延燒！控主委洩個資曝光她畫面

大陸熱門新聞

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

正妹教練「奶奶」帶你做重訓！　網友直衝報名

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

她病危7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生 大學四年旅遊世界破百次

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管

500美軍在台增至1千？　國台辦：美國不要越線玩火

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

北半球限定「超低滿月」今登場 近年罕見位置更接近視覺地平線

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

代駕停2棵樹中間　車主酒醒一看傻眼

更多熱門

相關新聞

中官媒緊咬沈伯洋父曾訂中國貨　賴清德幫抱屈：其目的是製造寒蟬效應

中官媒緊咬沈伯洋父曾訂中國貨　賴清德幫抱屈：其目的是製造寒蟬效應

中國國台辦日前宣布制裁綠委沈伯洋相關企業，並透過中國官媒大篇幅報導，沈伯洋父親進行的國際貿易事業曾與中國訂貨，國民黨則痛批沈「賺紅錢」。民進黨今（11日）召開中常會，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，截至今天中國官媒及周邊社群，就有將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，利用官方的宣傳機器，假扮成正常的媒體發起攻擊，如果對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人。

館長：中國不禁翻牆，只是要付VPN費用

館長：中國不禁翻牆，只是要付VPN費用

快訊／馬英九14日起訪中　出席廈門海峽論壇

快訊／馬英九14日起訪中　出席廈門海峽論壇

美商務部長：美中貿易談判進行順利　可能持續到今天

美商務部長：美中貿易談判進行順利　可能持續到今天

中國航母跨越第二島鏈！　第一島鏈國家的安全現實正在改寫

中國航母跨越第二島鏈！　第一島鏈國家的安全現實正在改寫

關鍵字：

香港巴拿馬外交風波港口交易中國

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面