巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

香港長江和記運河港口出售案陷入僵局，巴拿馬運河管理單位也指出此交易案有損巴市場競爭力，同時不會允許美政府船隻免費通航。對此，中國外交部發言人林劍今（11）日指出，「中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸凌」，中國支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。

中國外交部今（11）日舉行例行記者會，有記者提問，「據報導，巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長江和記運河港口出售案稱，目前交易結構或將導致港口所有權過於集中，損害巴市場競爭力，也不符合中立原則。該負責人並稱，不會允許美政府船隻免費通航。中方對此有何評論？」

「我們注意到了有關報導」，林劍表示，關於長和出售海外港口資產事，國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲，你可以查閱。作為原則，我想在這裡強調，「中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道霸凌。」

林劍重申，關於有關國家船隻通航問題，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河作為永久中立國際水道的地位。「我們支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。」

香港首富李嘉誠旗下長和集團欲出售巴拿馬港口予美國一事引起各界關注，大陸外交部、國家市場監督管理局等單位先後發聲關切，也讓該出售案轉趨低調。

大陸外交部也多次表態，「中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為」。希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。