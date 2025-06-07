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中美最大問題？　陸官媒直指美方製造多種「干擾障礙」　

▲▼中美談判在瑞士日內瓦登場。（圖／路透社）

▲▼中美談判在瑞士日內瓦登場。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平5日晚間應約同美國總統川普通電話，也是中美經貿摩擦以來兩國元首首次直接溝通，釋出多重訊號。官媒《環球日報》今（7）日發出社評質疑美方，當中美關係看似好轉，美方總會在不同方向上出現各種干擾甚至破壞，成為近年「定律」，包括在「台灣問題」上的反覆態度。該文也強調要「言而有信」，不只中國，國際社會都在對美方「聽其言，觀其行。」

習川通話引起全球關注，燃起外界再次盼望中美關係有所降溫，但中方態度十分淡定，從近日官方與媒體態度和報導，都可看出一些質疑訊號，包括多次強調「聽其言，觀其行」「言而有信」「信用」等關鍵詞。其中，官媒《環球時報》今日發出社評更直接挑明中美之間最大障礙，標題是《為何排除干擾破壞，對中美關係「尤為重要」》。

社評首先指出，習近平在通話中指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要雙方把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。「兩個尤」受到外界高度關注，是對中美關係現狀的深刻洞察，也是對美方的善意提醒，被外界普遍認為有著很強的針對性和現實意義。

社評表示，中美是全球前兩大經濟體，兩國關係是世界上最重要的雙邊關係之一。兩國以何種方式在21世紀相處，不能以狹隘短視的眼光去丈量，而應放到探索人類文明中的大國相處新模式高度去認識。「也只有這樣，中美才能走出一條完全不同於那些曾經踏入『修昔底德陷阱』國家的新路來。」

社評也強調，「近年來，每當中美關係出現向好勢頭的時候，美方總會在不同方向上出現各種干擾甚至破壞，這幾乎成了近年來的一個『定律』。」比如中美日內瓦經貿會談達成共識並取得實質性成果，緊接著華盛頓推出一系列對華消極舉措，美方一些人還鼓吹中國是「惡意競爭者」，無端指責中方違反會談共識。

社評更近一步說，在台灣問題上，美方多次公開承諾一中政策，不支持「台獨」等，但實際卻是不斷增加對台軍售，一些官員時常對「台獨」發出錯誤信號，甚至試圖在聯合國篡改第2758號決議，這些舉動都給中美關係帶來極高風險。

社評表示，外界注意到，這些年中美高層接觸時，每次都要談戰略認知問題。這凸顯出扣好中美關係的「第一粒紐扣」，堅持以和為貴、以穩為重、以信為本原則的緊迫性。「事實也已經一再證明，中美和則兩利，鬥則俱傷。」

社評也提出建議，最近兩個月，美國輝達公司總裁兼首席執行官黃仁勳、美國景順集團董事會主席瓦格納、摩根大通集團董事長兼首席執行官傑米·戴蒙等企業界巨頭紛紛訪華，並作出「美國晶片出口管制使中國科技公司更強大」「中國並不害怕」等表述。這些美國企業家的看法值得華盛頓認真傾聽。

川普與習近平通話也表示，「美中合作可以做成很多好事」「美方願同中方共同努力落實協議」「美方歡迎中國留學生來美學習」，美方能否在行動上與中方相向而行，關鍵在於是否端正對華認知，同時對「各種干擾和破壞」保持定力。

最後，社評指出「不僅是中國，整個國際社會都在對美方聽其言，觀其行。」健康穩定的中美關係，是世界和平繁榮的基石，中美攜手合作也是國際社會的普遍期待。

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