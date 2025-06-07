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習川通話為何提及台灣　劉和平：中美談判可能端出「台灣問題」

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲習川通話提及「台灣問題」，大陸評論員劉和平認為中美之後談判可能端出「台灣問題」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平5日晚間「應約」與美國總統川普通電話。大陸特約評論員劉和平對此進行深度解讀，認為此次「應約」通話蘊含不同以往的政治信號，清晰折射出中美經貿博弈態勢的深刻變化及其未來走向。另外，習近平還專門提到了「台灣問題」，意味著接下來的中美談判過程，「台灣問題」有可能會被端上桌。

中美貿易關稅戰未平，前天5日習川通話引起全世界關注，大陸官媒不斷強調習近平是「應約」與川普通話，明示兩個字所釋出意義，儘管是常見外交術語，但在這次習川通話則代表，「川普主動發起，中方積極配合。」

陸媒《直新聞》訪問大陸評論員劉和平，他強調，「已揭示博弈態勢逆轉‌！」在中美各層級交往中，「應約」雖為常見表述，但此次蘊含特殊意義。川普政府向全球多國挑起關稅爭端後，宣稱眾多經濟體排隊等待與美談判。然而，中國是迄今唯一不僅未主動求和，反而予以堅決反制的國家。

劉和平表示，在此背景下，美方主動尋求通話，且這一過程持續近五月之久。「清晰表明，主動發起關稅攻勢的美國已漸顯被動，而最初應戰的中國正逐步掌握博弈主動權。態勢的此消彼長意味著面臨內外壓力的川普政府或將向中方作出更多讓步，雙方最終達成協議的可能性顯著提升。」

另外，習近平在處理中美問題上提及「台灣問題」也極為少見。劉和平也指出這次通話中，中方不僅主動提到了「台灣問題」，也就是要求美國應當慎重處理「台灣問題」，避免極少數「台獨」分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，而且還提到了中美兩國關係發展的大問題。

劉和平分析，「就是『要校正中美關係這艘大船的航向』。這跟川普只是『在商言商』、只談中美經貿甚至是只談稀土問題的做法，形成了鮮明對比。」

劉和平進一步解讀出三點政治信號，第一，反映出中方與川普政府在處理中美關係時兩種不同的思維，川普政府只看重經濟利益，而且只追求眼前的短期成果，而中方則更願意從全局的角度，系統性地解決中美關係的根本性問題。

第二，在中美關稅大戰已經攻守易位，美國已經反攻為守、中方已經反守為攻之後，尤其是美方在稀土問題上有求於中國之後，中方著眼的已經不再僅僅是就事論事，也就是只解決中美之間的經貿問題，而是趁機利用經貿問題來撬動中美之間的政治問題

第三，中方主動把「台灣問題」提出來，意味著在接下來的中美談判過程當中，「台灣問題」有可能會被端上桌。

劉和平判斷，川普形式作風與美國過往的歷任總統的思維作風有很大不同。舉例拜登有濃厚冷戰思維，中美經貿在他眼裡只是手段，意識形態問題尤其是「台灣問題」才是目的，要用經貿手段逼迫中方在意識形態和「台灣問題」上作出讓步。

「川普眼中，中美意識形態和『台灣問題』都只是手段，中美的經貿問題或者美國的經濟利益才是最終目。」劉和平繼續認為，川普只是想利用中美意識形態和「台灣問題」逼迫中方在經貿問題上作出讓步。

他強調。「這無疑就為中方利用中美經貿談判的機會趁機解決『台灣問題』，創造了極其難得的有利時機。」

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