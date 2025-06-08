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留學生變學者涉案！走私危菌遭美起訴　陸官方：反對政治操弄

▲中美關係。（圖／CFP）

▲中國學者被起訴走私危險菌種，中駐芝加哥總領館證實已探視當事人。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

據《央視》報導，針對兩名中國公民近日在美國被指涉嫌走私危險菌種並遭起訴一事，中國駐芝加哥總領館連日來密切關注事件進展。總領館發言人今（8）日表示，已就美方執法部門未能履行《中美領事條約》規定的通知義務，向美方提出嚴正交涉，並於6月7日對當事「中國學者」進行了視訊探視。

針對該起事件，中國駐芝加哥總領館發言人6日率先說明，一開始涉案人員身份是「中國留學生」被起訴走私危險菌遭到美國芝加哥警方調查起訴。

發言人指出，美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務向美方提出了嚴正交涉。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口對有關案件搞政治操弄。

相隔兩天後，中國駐芝加哥總領館發言人再次對外發布新聞，該內容提及涉案人員身份從「中國留學生」改成「中國學者」，並未有更多說明。

發言人表示，就中國學者被起訴走私危險菌種事表示，已就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務向美方提出嚴正交涉，總領館官員7日視頻探視了當事中國學者，

發言人說，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，包括出入境相關規定。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，並且再次強調，「堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口對有關案件搞政治操弄。」

發言人也告知媒體，美方有關部門已就該中國學者被拘押事向總領館作了領事通報。總領館官員（美國時間）7日對當事中國學者進行了視訊探視。

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