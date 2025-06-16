遭指呼應中共「一中原則」　蕭旭岑：綠該感謝馬穩定兩岸關係

▲第17屆海峽論壇開幕，馬英九致詞。（圖／記者陳冠宇攝）



記者崔至雲／台北報導

對於前總統馬英九近日率團訪問中國大陸，大陸委員會認為，馬英九是呼應中共「一中原則」下的「九二共識」政治立場。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（16日）日表示，馬英九一切依據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，進行兩岸交流，為台灣人民發聲。民進黨就算無能處理兩岸關係，至少該感謝馬英九協助穩定兩岸關係。

蕭旭岑表示，陸委會指控馬英九提及「九二共識」是呼應中共的「一中原則」，根本是笑話。「九二共識」是基於中華民國憲法，既是歷史事實，也是能解決現在兩岸協商僵局的唯一解方。況且馬英九談兩岸要「和平」與「合作」，完全依憲依法，更是台灣主流民意。

蕭旭岑指出，只有馬英九才能做得到堅持尊嚴與對等，和大陸方面平等坐下來談。民進黨自己做不到，羨慕嫉妒恨，發動政治攻擊不讓人意外，馬英九在乎的是台灣人民的安全與福祉，不是民進黨政客的政治利益。

蕭旭岑強調，中華民國沒有任何法律規定何謂「統戰」，陸委會聲稱海峽論壇是中共對台進行統戰的主要平台，藉此來恐嚇馬英九與臺灣老百姓，卻沒有任何法律依據。陸委會要就引經據典大家來公開辯論，不然就閉嘴，動輒恐嚇威脅老百姓，台灣已經是極權統治了嗎？

對於民進黨立委控馬英九回台後就會開始反大罷免，蕭旭岑認為簡直「匪夷所思，不可思議」。馬英九一直反對大罷免，跟訪陸無關，出發前也跟國民黨內交換過意見，表達願在任何時候盡一己之力，避免台灣被民進黨綁架無限向下沈淪。民進黨把赴陸和反大罷免做連結，根本是反中反到腦袋壞掉。

蕭旭岑說，最近網紅「館長」登陸上海展開首次大陸行，返台後說「台灣是台灣人的，不是民進黨的」，他非常認同。根據最近民調，有九成的民眾不反對甚至支持兩岸應該談判，進一步「和」與「合」，顯示民進黨一直操作的「抗中」，已經不是台灣主流民意，也嚴重違反台灣人利益。馬英九一如既往，無論民進黨如何叫囂攻訐，繼續推動兩岸交流，爭取兩岸和平穩定，堅持維護台灣人利益。

